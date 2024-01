Tortas fritas y churros, los infaltables para un sábado con tiempo inestable

En una tarde con lloviznas y chaparrones aislados, Elonce visitó un puesto de venta de tortas fritas, churros, donas y bolas de fraile ubicado en la plaza Mujeres Entrerrianas.El dueño del puesto, Carlos, contó que desde temprano estaba realizando tortas fritas para los clientes: “Hacemos las masas en casa y acá venimos a terminarlas. Hacemos todo a pulmón para seguir afrontar esta difícil situación”.Carlos contó que hace varios años que tiene, junto a su familia, el puesto en esa plaza. “En un primer momento comenzamos para pagarle el viaje de estudio a una de nuestra hija. En un comienzo solo teníamos un gacebo y un brasero pequeño. Por esos años, todos los días venia un hornerito, que tenia una pintita en la cabeza, nos visitaba un rato, luego seguía su vuelo”.“Un día, cuando pudimos comprar un carro comenzamos a pensar el nombre y recordamos al hornero, por eso le pusimos así: el hornero del abuelo”, expresóPor otro lado, el trabajador contó que “permanentemente” los insumos suben muchísimo, “pero tratamos de no trasladarlos a nuestros productos, es algo que lo absorbemos nosotros, pero cuesta mucho”, reveló al sostener que “la masa tiene un secreto que la hace más sabrosa, pero no se lo decimos a nadie. Cada cosa tiene lo suyo”.“hay que seguir no nos queda otra, en algún momento todo va a mejorar. Este trabajo es muy lindo, porque hacemos amigos, conocemos mucha gente y eso es lo mejor que hay”, cerró-.