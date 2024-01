Deportistas se preparan para participar del Triatlón Internacional de La Paz

Deportistas aprovecharon la mañana del sábado para practicar natación, ciclismo y carrera a pie en el balneario municipal de Paraná. Muchos se preparan para participar del Triatlón Internacional de La Paz.Mariela Paiva, integrante del grupo de triatlón de la capital entrerriana, comentó aque “la práctica consistió en 900 metros de río, cinco kilómetros de bicicleta y dos y medio de running. El agua está muy linda y calentita. Todos los sábados hacemos tiradas al río. Esta práctica a veces se hace los miércoles a la tarde”.“Quien quiera sumarse debe estar entrenando para triatlón. No es algo fácil, hay que tener muchas ganas. Es una disciplina compleja. Tenés que nadar, subirte a la bici, bajarte y correr. Se puede hacer una práctica disfrutando de la actividad. Yo que no entreno mucho lo he hecho, no importa el puesto que llegues, sino que da satisfacción llegar”, dijo.Contó que “Viviana Paiva entrena para triatlón y hay muchos alumnos que aprovechan. Nosotros no hemos parado, el río ha estado más crecido e igual hemos nadado. Tenemos un río enorme, hay que animarse”.Para contactarse con la agrupación, consultar las redes sociales de Triatlón del Paraná.