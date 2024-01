Con sentidos mensajes, despiden a trabajadora de la Escuela Hogar

Paraná Tristeza en la comunidad de Escuela Hogar por fallecimiento de una trabajadora

Sentidos mensajes

Desde la Escuela Hogar Eva Perón de Paraná, expresaron profundo pesar por el fallecimiento de Desirée Palleiro, de 34 años, quien se desempeñaba como personal auxiliar del establecimiento educativo de la capital entrerriana. Era madre de dos pequeños niños.La lamentable noticia generó tristeza entre sus compañeros de trabajo y allegados. Desirée Palleiro fue despedida este viernes en la Cooperativa de Agua de San Benito y sus restos descansarán en el campo santo “Solar del Río”.Sus amigos, compañeros y conocidos manifestaron su dolor en sentidos mensajes que publicaron en sus redes sociales.“Siempre alegre y con muchas ganas de seguir adelante. Una guerrera de la vida... luchó siempre contra su enfermedad y no bajó los brazos... siempre positiva y súper alegre. QEPD querida Desiree Palleiro. Y esa fuerza grandiosa que tenías mándaselas a tus viejos, tus hermanas y sobre todo a tu marido y a tus pequeños hijos”, expresó una mujer.Otra señora indicó: “Muchas fuerzas para su familia, siempre te compraba rifas que hacías por tu problema de salud y lo compartía, así que siempre que hacías algo me mandabas en privado y yo colaboraba. QEPD”.“Desi QPD, hermosa persona, llena de luz, de colores y esa sonrisa divina que tenías... vuela alto”, comentó una joven.“Que brille la luz que no tiene fin...te vamos a recordar siempre sonriendo, ¡una gran luchadora ! Una valiente. Triste partida...¡fuerzas para la familia!”, indicó otra mujer.Una amiga, publicó: “¡¡Te voy a extrañar mucho amiga!! Estoy segura que el cielo se va a vestir de brillos y colores. La peleaste como una gran guerrera, te quiero mucho”.“Q.E.P.D. Desi era un ser con mucha felicidad, hermosa persona, transmitía mucha alegría. ¡Que recuerdos hermosos me llegan! Mi más sentido pésame a la familia”, indicó un hombre.“Dessi querida, qué dolor inmenso, ¡la peleaste hasta el último día con una sonrisa inmensa! QEPD, que pueda encontrar un poco de paz y resignación esta familia”, añadió otra mujer.Una docente que tuvo, la recordó: “Una muy querida exalumna del IPBP, ¡siempre en mis recuerdos! QEPD querida Desiré y pronta resignación a su familia”.“Que Dios la tenga en la gloria y le de las fuerzas suficientes a su familia, que en paz descanse. No solo fue una excelente madre, persona, amiga, sino que era impecable de donde se le mire, su esencia era vivir con alegría. Te voy a recordar con los buenos momentos. Te veo a la vuelta, por siempre en mi corazón”, expresó otra mujer.