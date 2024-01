Colectivos: “Nos sentimos en una encrucijada”, indicaron desde UTA

En una nueva medida de fuerza, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes de colectivos, anunció la realización de un paro que afectará el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y la zona metropolitana. La decisión fue confirmada por el secretario gremial de UTA, Gustavo Rupp, quien expresó la preocupación de los trabajadores ante la falta de pago de sus salarios correspondientes al mes de diciembre.Según el representante gremial, existe la percepción de que los fondos destinados a los sueldos fueron transferidos parcialmente a las distintas empresas del interior y a la capital provincial. En este contexto, los trabajadores están a la espera de una pronta solución.correspondiente a diciembre y hoy en el cuarto día hábil tendría que haberse depositado el 100 % del sueldo, y por eso la decisión del paro", agregó Rupp.La medida de fuerza no se limita a Paraná, ya que ciudades como La Paz, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay también se suman al reclamo de los trabajadores. Ruth lamentó la necesidad de recurrir al paro, pidiendo disculpas a los usuarios, pero destacó las dificultades económicas que enfrentan los choferes.Los costos inflacionarios que estamos teniendo día a día, aumentos que no se pueden parar, es un momento crítico a nivel país, pero los compañeros no pueden afrontar los gastos de sus familias", explicó Rupp.En relación a las negociaciones con las empresas, el secretario gremial afirmó que hasta el momento no han tenido comunicación y están a la espera de que las gestiones lleguen a buen puerto. Destacó que los representantes políticos deben estar trabajando para resolver la situación y permitir que los trabajadores puedan percibir sus salarios, al tiempo que expresó el deseo de que la normalidad laboral se restablezca lo antes posible.