Ultiman detalles para la realización de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos

Se realizará este sábado la edición número 60 de la tradicional Fiesta Provincial de los Reyes Magos que organiza la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio km. 5 ½, en la zona sur de Paraná.Daniel Chapino, explicó aque “esto se lo lleva en el corazón, lo organiza como siempre la capilla. La capillita, cuando aún no estaba en pie, cuando aún no se había plantado la piedra fundamental, un 6 de enero del año 1964, decidió un familiar mío, un grupo humano muy pequeño, hacer una fiesta. Con lo que tenían empezaron la caravana cortita en una camionetita hacia donde iba a ser la capilla”.“La idea siempre fue que sea un espacio para nuclear a las familias, mantener la inocencia en el niño a través de los Reyes Magos. Eso se fue gestando con el paso de los años y hoy mantenemos esta cultura de no cobrar la entrada ni la silla, lo hacemos poniendo el corazón”, dijo.Contó que los Reyes Magos “saldrán este sábado a las 16 hs del playón del polideportivo de Oro Verde. Luego se van por Av. Zanni hasta Newbery. A las 16.30 hs estaremos en la plaza central de San Benito. Una orquesta irá tocando en otros móviles. Va a haber mucha alegría, con acompañamiento de los Bomberos. En cada parada vamos a estar 10 minutos. Es una caravana de 60 km. A las 20 horas tendríamos que llegar al predio de la capilla”.“Tendremos 60 kilos de helado para sortear y una cartelera artística que costeamos con nuestros ahorros. Estarán Los Reyes del Cuarteto, el Payaso Almíbar, Los Nuevos Herederos del Chamamé”, informó.