Sumariaron a una anestesióloga ante un hecho grave ocurrido en el San Roque

El Ministerio de Salud instruyó un sumario administrativo a la médica anestesióloga Marta Liliana Barzola, involucrada en un serio acto médico durante una cirugía a un niño que fue llevado por sus padres al Hospital Materno Infantil San Roque. Se le reprocha haber incurrido en un acto de supuesta “negligencia manifiesta, omisión reiterada o falta graves en el desempeño de sus funciones”, tal como lo prevé la Ley N° 9.892 de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.De acuerdo a lo contenido en el decreto N° 3.538, del 2 de octubre último, publicado este jueves 4 en el Boletín Oficial, el caso saltó a la luz por una denuncia penal que presentó en el Ministerio Público Fiscal el exdirector del Hospital San Roque, caratulada «Hirigoyen Germán Martin s/Denuncia», el día 21 de junio de 2022. «Que conforme surge de la referida denuncia y de la documentación obrante en autos, el paciente adolescente habría ingresado a cirugía con un cuadro de abdomen agudo, procediéndose a realizar una cirugía, durante el transcurso de dicho procedimiento el mismo sufrió un infarto, habiéndosele realizado las maniobras de reanimación, superando el mismo, concluyendo en una aparente cirugía exitosa de la que el paciente a la fecha no despertó», dice el texto legal.Y menciona que en una «reunión con cirujanos que tuvo la Asesoría Legal del nosocomio, las expresiones del Dr. Gutiérrez, respecto de la advertencia que realizó a la anestesióloga Barzola, en relación al abdomen del niño, el cual no estaba relajado, reiterándole a la misma que no le gustaba la coloración que estaba tomando la sangre del paciente, luego de ello entra en paro. Asimismo debe tenerse en cuenta que se comunicó a los padres que la cirugía había salido bien. Ni el Dr. Gutiérrez ni la Dra. Barzola aluden haber informado a dichos progenitores del infarto sufrido por el adolescente, ni que no se encontraba despierto. También aduce que la Dra. Barzola, en ese momento no emitió comentario alguno al salir a hablar con los padres»Destaca además que «en la reunión con los anestesistas, si bien la Dra. Barzola relata lo mismo que el Dr. Gutiérrez, al ser consultada por el Director respecto de la alarma de braquicardia responde que no la había conectado, y que a la media hora aproximadamente salió a informar a los padres que el niño habría sufrido un infarto y no había despertado».En el relato de los hechos sucedidos, el director del Hospital San Roque, Germán Hirigoyen se reunió el 23 de junio de 2022 con los padres del menor, «quienes exigen saber lo que ocurrió con su hijo, resaltando su molestia con la Dra. Barzola quien, expresan, les manifestó que llevaron al niño ´todo podrido´ como asimismo que ante la insistencia de explicaciones la profesional respondió a la madre ´que si no entendía o era una bruta´”.Un informe que realizó la Secretaría de Salud advirtió «inconsistencias horarias respecto de la salida del paciente del quirófano, edades no coinciden en las diferentes historias clínicas», y además observó que «la atención médica insegura es la decimocuarta causa de morbimortalidad a nivel global, al referirse a la falta de conexión de la alarma de braquicardia, la comunicación entre el personal, existiendo inconsistencias (…) atento a que la enfermera Riedel, donde dice respecto del menor ´despierto´, surge incongruencias respecto de la información a los padres»El decreto señala que «se puede concluir, en principio, que la Dra Marta Liliana Barzola (…) habría incurrido en el incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley 9892, Artículo 30° Inciso: 1- Prestar personalmente el Servicio con diligencia y eficiencia en las condiciones de forma, tiempo, lugar y modalidades que determine la Superioridad; 2- Ajustar su actuación a los principios científicos. legales y éticos que rigen la respectiva profesión o especialidad; 4- Desempeñarse con dignidad y decoro, tanto en el servicio como fuera de él, y atender con solicitud y cortesía a toda persona que concurra en requerimiento del servicio, quedando su conducta presuntamente incurso en el Artículo 46° Inciso d) de la citada Ley ´Negligencia manifiesta, omisión reiterada o falta graves en el desempeño de sus funciones´´ ”.Además, el decreto dispone «la instrucción de una información sumaria en el ámbito del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, a los efectos de investigar y determinar la realidad fáctico de los hechos, como asimismo deslindar las responsabilidades de los agentes con funciones en dicha institución». (Fuente: