Realizan bloqueo sanitario por posible caso de dengue en Paraná: sería autóctono

Los casos en la provincia

La Municipalidad llevó a cabo un operativo sanitario contra el dengue ante un posible caso autóctono en zonas de. Agentes Sanitarios recorrieron casa por casa brindando información de prevención y concientizaron sobre la erradicación de posibles criaderos del mosquito Aedes Aegypti.Ante un posible caso autóctono de dengue, el Municipio, por medio del área de Salud Comunitaria, desplegó un operativo, el que incluyó la fumigación de la zona donde se detectó el caso.“Recorremos casa por casa, se hace prevención y se brindan recomendaciones a tener en cuenta para erradicar posibles criaderos y las medidas de cuidado”, sostuvo Olga Castañeda, directora de Salud Comunitaria.“Respecto del caso que se presentó en esta zona,”, agregó.Las principales recomendaciones para(Aedes aegypti) es no tener plantas en agua (colocarles arena o tierra), mantener limpios bebederos de agua de animales, no acumular elementos que puedan contener agua, ya que el huevo de mosquito perdura hasta un año y la aparición de agua en esa superficie ayuda a su maduración.En cuanto al cuidado personal, se recomienda aplicarse repelente cada 2 o 3 horas y estar atento a los síntomas de dengue: fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza y detrás de los ojos y puede aparecer una erupción. Si posee alguno de esos síntomas y vive en una zona de caso positivo, se debe concurrir al centro de salud más cercano, para el asesoramiento necesario.Desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron que hasta el momento son 12 los casos de dengue confirmados y hay otros cuatro en investigación. A través de la Dirección de Epidemiología, se acompaña la realización de bloqueos en distintos municipios como Paraná, Victoria, Gualeguay, La Paz, Crespo y Chajarí.La comuna de, indicó que tras la confirmación del resultado positivo del análisis clínico de un caso importado (de una persona no residente en Crespo), en la mañana de este viernes se realizó el pertinente bloqueo en las manzanas demarcadas y establecidas por el protocolo sanitario para ese sector del barrio San Isidro.En tanto que la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de, Florencia Prieto, afirmó que desde el área de Prevención y Promoción comenzarán a realizar detecciones de casos febriles o sospechosos en las zonas, o en el domicilio que se haya detectado el caso sospechoso o confirmado. Además, sumarán limpiezas de terrenos, descacharrización y fumigaciones de acuerdo a lo que corresponda llevar a cabo.Sobre los 5 casos de dengue detectados en Concordia, desde la subsecretaría de salud explicaron que fueron importados de otras provincias: “Los casos de dengue que hubo fueron pocos y todos importados, no locales. De todos modos es muy importante la pesquisa de la sospecha y que la persona no se medique por su cuenta y que consulte al médico” sostuvo. Y agregó: “Lo que hacemos para el dengue sirve después para el Zika, Chikungunya, Leishmaniasis, Encefalitis Equina, etc.”.Por otro lado, especificó que están trabajando con ovitrampas para detectar precozmente la aparición de las larvas de Aedes y lograr saber el índice de larvas lo que permite alertar cuándo una zona o región va a tener mayor crecimiento o desarrollo del mosquito: “Es ahí donde uno va a atacar con la fumigación y con el abordaje de limpieza, por eso necesitamos la colaboración de todos”, subrayó.