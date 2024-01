Video: incendio intencional consumió totalmente un auto dentro de un garaje

Un auto fue consumido totalmente por las llamas dentro de un garaje. Sucedió en horas de la madrugada de este viernes en Santos Domínguez y Sara de Ecleston de la capital entrerriana.Según supo, a la 1.30 se incendió el Chevrolet Aveo y, según el padre del propietario, “fue intencional. Había tres personas acá. El portón tenía un candado. Lo sacaron y tal vez querían robar algo del auto y no habrán podido”, tras lo cual “le prendieron fuego”, relató el hombre.“Vinieron dos dotaciones de bomberos. Yo no quise venir”, manifestó a este medio mientras se lamentaba por lo sucedido.Conjeturó que “era un auto que estaba muy lindo y no lo habrán podido sacar, por eso lo quemaron”.Mario acotó que en la zona “hay delitos, pero son pocas personas las que andan dando vueltas”.Además, remarcó que “acá tenía un garaje lleno de cosas, menos mal que no traje el piano. Me quemaron una escalera de 70 años, que era de la mejor madera de Brasil”.Finalmente, tras comentar que sus hijos son agentes penitenciarios, confirmó que hasta los juguetes de sus nietos se quemaron.