Adiós a Dante Pascal: “Tenía un corazón enorme”, recordó un amigo

Este jueves falleció Dante Pascal, quien a sus 65 años dejó un legado solidario imborrable. Colaborador incansable de Once por Todos desde sus inicios, Pascal y su esposa, Esther Dietz, fueron pilares fundamentales en la jornada solidaria, destacándose por su dedicación al transporte de donaciones desde los puntos de recepción hasta la Sala Mayo.su profundo pesar: “Estoy totalmente consternado, es un dolor para todos”.añadió con pesar.Asimismo, detalló: “Me entere muy temprano, el director de la radio de Fm Libre me comenzó a enviar mensaje y después los chicos de bomberos voluntarios también”.“Su señora no tenía palabras de agradecimientos, se acercaron muchos choferes Mariano Moreno que fue donde se jubiló pascal, estuvieron todos sus amigos”, comentó con emoción, y agregó:Asimismo, Erbacci, recordó: “Cuando se terminaba la jornada de Once por Todos, en una de las esquina del galpón, armaba su ranchito aparte y compartía con todos los que se acercaban”.