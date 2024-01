Desde hace meses espera una prótesis para poder operarse

Patricia Vicente espera desde hace seis meses una respuesta para ser operada en el hospital San Martín de la ciudad de Paraná.



Hace unos meses fue operada de un tumor en el riñón y ahora necesita otra intervención por un tumor cervical, pero para que se concrete la operación debe llegar una prótesis que está pedida en el nosocomio.



“Necesito esa prótesis para poder operarme porque tengo una fractura y un tumor cervical, todo está pedido con urgencia, pero todo se demora”, contó la mujer en diálogo con Elonce. En tal sentido, contó que le mandaron otra resonancia, también urgente, “porque la que tengo es muy vieja y dijeron que recién el próximo viernes va a estar autorizada y de ahí en más hay que pedir turno”.



“Mi operación era urgente desde el primer momento, ahora estoy sufriendo las consecuencias porque estoy teniendo adormecimiento de manos, me cuesta caminar y estoy con calmantes para los dolores. Los días pasan y no tengo respuesta”, insistió.



Como si fuera poco, no puede iniciar el tratamiento de oncología “porque al no saber lo que hay, hasta que no se opere y se haga la biopsia”, la oncóloga no puede indicar el procedimiento a seguir.



Por otra parte, Patricia recordó que la biopsia del riñón que le hicieron en su momento, “tardó dos meses cuanto tiene que demorar 45 días”.



Ahora la prioridad es la prótesis para poder operarse. El expediente “fue autorizado para comprar, pero no sabemos más nada. Y uno entra en un estado de estrés que tampoco ayuda”, mencionó. Elonce.com