Despiden con tristeza a Dante Pascal, colaborador incansable de Once por todos

Falleció a los 65 años, Dante Pascal y lo despiden con tristeza. El querido vecino de San Agustín, fue colaborador incasable de Once por Todos desde la primera edición. Desde el inicio de la jornada solidaria, Don Pascal y su esposa, Esther Dietz, se sumaron a ayudar y siempre colaboraban con el transporte de las donaciones, desde los puntos de recepción a Sala Mayo.Tras conocerse el fallecimiento de Dante Pascal, la periodista Claudia Luero, una de las caras visibles en la organización de la jornada solidaria impulsada por Elonce, se refirió a la partida de quien consideró como “solidario por convicción”.“Dante Pascal fue de corazón noble y generoso. Compartiendo lo que había, hasta que se pudiera, cómo se pudiera. Dante Pascal, el Dante, según su fiel compañera Esther, era así: simple, generoso por esencia, solidario por convicción. Alegre persona, de anécdotas disponibles para arrancar una sonrisa siempre. Fue popular y querido en cuanto espacio tránsito. Chofer de alma y corazón, vecino, amigo, compañero”, afirmó Luero en su recuerdo de Don Pascal.“Una de las tantas e invalorables presencias protagónicas de Once Por Todos, Ayudar hace Bien. Desde el minuto número uno, haciendo y ofreciendo su trabajo: el transporte. El 8 de diciembre, para Dante y Esther, una cita obligada. Se anunciaban “siempre listos” desde varias semanas antes y caían a la cita a primera hora de la mañana. Como esta última edición”, recordó Claudia Luero.“Sin duda, valores tan grandes cuando se ejercen de esa forma, hacen a las personas extraordinarias. Cualidades que inundaron de grandeza tu paso por esta vida y dejaron por siempre y para siempre, un recuerdo que te ubica entre los personajes icónicos de San Agustín, tu barrio.A la tristeza que nos inunda a todos quienes formamos la familia del Once, sigue el homenaje al hombre que tan generosamente nos ofreció su amistad”, sostuvo Luero.Asimismo, una de las organizadoras de Once por Todos, manifestó su agradecimiento a Dante Pascal, por su “predisposición y la de Esther, tu fiel compañera. Tu mano tendida sin condiciones. Lo que podamos escribir, sabe a poco, pero lo hacemos de corazón para expresar el orgullo de haberte conocido.Tu paso y tu trabajo en Once Por todos formará parte de nuestra historia, la de los logros más valiosos, haber conocido una persona como vos y Esther”, remarcó la periodista.Finalmente, señaló: “estamos convencidos que tu esencia volará alto, como tu alma. Abrazarás un cielo nuevo donde descansarás en paz. En nombre de toda la familia de Canal Once, decimos ¡hasta siempre Dante! dibujado entre lágrimas y sonrisas. Gracias por tanto”, concluyó Luero.