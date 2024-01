Verano en Paraná: cuánto salen los tragos y la comida en la playa

Si bien la creciente del Paraná, no permite por el momento el ingreso a los balnearios de la zona ribereña de la ciudad de Paraná como el Thompson, Municipal y Bajada Grande, las playas son elegidas por aquellas personas que disfrutan del aire libre, la arena y la vista a nuestro inmenso río.estuvo en el parador ubicado en el balneario Municipal para saber cuánto dinero hay que disponer para pasar un día en el lugar y cuáles son los tragos más elegidos.En este sentido, Juan, encargado del local, contó queSobre los precios, indicó que, dijo. Para comer hayJuan indicó que también hay café y si bien “el paranaense no está acostumbrado, cuando viene un turista a la tardecita siempre te piden”.“Nuestra idea es que el parador funcione todo el año y hacer un comedor de pescado. En el invierno tuvimos que remarla porque la gente casi no viene a la playa, sólo los fines de semana”, manifestó y acotó que la idea también es llevar bandas para las tardes de verano."El año pasado vinieron más turistas, este verano asisten muchos paranaenses", indicó Juan sobre los visitantes.El parador abre a las 10 y está abierto hasta la medianoche, extendiéndose un poco los fines de semana.