Alimentación: Tras las fiestas hay que volver a la rutina habitual

El aburrimiento y la heladera



Tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los excesos con las comidas y bebidas, el cuerpo necesita un respiro y volver a los buenos hábitos alimenticios.dialogó con la nutricionista Julia Ortenzi, quien habló sobre la importancia de volver a la rutina habitual y ordenarse con las comidas, procurando ingerir preparaciones frescas y la hidratación.“Después de las fiestas debemos seguir con los hábitos, siempre tratamos de promover la alimentación que uno lleva día a día; uno o dos días que comas diferentes no debería cambiarte al 100 por ciento, sino que hay que volver a la rutina habitual”, mencionó.En este sentido, dio cuenta que también “es importante la hidratación, tener siempre la botella de agua a mano; consumir frutas y verduras de estación, armar platos frescos y que siempre estén presentes las verduras y frutas, todos los días. Se pueden combinar con algún tipo de carne, pollo, arroz, legumbres”.“Durante el día hay que hacer una alimentación ordenada, tener la rutina de hacer cuatro comidas, no pasar tantas horas sin comer ni hacer el famoso picoteo de estar todo el día comiendo”, acotó Ortenzi.Sobre el ayuno intermitente, la profesional indicó que “no todo es para todos. Hay que evaluar si a la persona le cae bien ese tipo de estrategias y le sirve. El plan tiene que estar adecuado a la persona, evaluando sus gustos, hábitos, rutinas, si tiene alguna patología y la posibilidad de acceso a los alimentos”.“Es un tema que lleva educación, ya que muchas veces usamos la comida no sólo con el fin de nutrirnos, sino que está asociada a emociones, aburrimiento, ansiedad, placer y hay que ir equilibrando esas cuestiones. Mientras más ordenada sea la alimentación, menos frecuente es la tendencia al picoteo, hay que sentarse a hacer una buena merienda o un buen desayuno. La educación es una de las herramientas más importante a la hora de generar hábitos”.Consultada sobre la ingesta de verduras en los más chicos, que muchas veces son reacios a los vegetales, expresó que “hay que ofrecerles, probar distintas formas de prepararlas, en torrejas o tartas, para que no la vean tanto, la presentación también es importante”.Finalmente, Ortenzi remarcó que “una alimentación consciente es lo más importante, es muy importante registrar el hambre, la saciedad, los momentos del día en que necesitamos alimentos y que esté adaptado a las necesidades de cada uno”.