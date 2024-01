“Todo aumenta” y “se hace lo que se puede”: las opiniones tras la suba de nafta

La petrolera estatal YPF aumentó 26% los precios de sus combustibles este miércoles por la mañana. Ahora, el litro de nafta súper se consigue ahora a $806 en YPF, mientras que la Infinia nafta a $969. En tanto, el diésel de Ypf, cuesta $869 y la Infinia diésel, superó los mil pesos y ya se vende a $1032, confirmó Elonce.“Llegue tarde a cargar sin el aumento, ahora debemos soportar las subas, pero se encarece mucho llenar el tanque”, expresó un conductor de una camioneta al asegurar que “ahora solo se hace lo que se puede, no lo que se quiere”.“Todo aumenta, llenar el tanque sale 40 mil pesos más o menos, es caro”, cerró.Por su parte, una mujer manifestó que “los aumentos no son agradables para nadie, pero antes estaba tan contenido y mal manejado, que ahora es una situación lógica. Se siente mucho en el presupuesto, pero es algo que hay que afrontarlo. En algún momento tenía que pasar esto”.“La gente está resignada, duele, pero lo toman como lógico”.“Tengo que cargar nafta si o si porque uso la moto para trabajar y otra cosa no queda. Todos los días la uso, hay que seguir, solo se deben ajustar un poco el costo de los servicios”, expresó un motomandado al decir que el viaje aumentará unos 200 pesos “depende del tipo de viaje”.“Los aumentos son por la cantidad de años que hicieron las cosas como se debían. No queda otra, hay que pagar igual los aumentos, soy jubilado y todo cuesta”, sostuvo un conductor.En tanto, otro hombre destacó que “vote el gobierno electo y por lo visto ya me está decepcionando, al igual que lo hizo Macri, no hay forma de cambiarlo. Somos un pueblo que solo deberíamos tener gobiernos peronistas porque ahí estamos mejor. Me decepcionan porque los que trabajamos somos los que pagamos el pato. El laburante es el que siempre sufre: el que no tiene nada siempre se lo mantiene y el rico sigue bien”.