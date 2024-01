Automovilistas se agolparon en estaciones para “ganarle” a la suba en YPF

Paraná Shell aumentó entre un 23 y 27 por ciento los precios de los combustibles

Desde la noche del martes y durante la madrugada de este miércoles, gran cantidad de automovilistas se agolparon en las estaciones de YPF que, hasta las 8 de hoy no había aumentado los precios de sus combustibles.Se trata del primer incremento del año tras dos aumentos fuertes en diciembre pasado.Uno de los conductores que hacía fila en la expendedora de Carbó y Alsina, consideró que “hay que pagar lo que corresponde. Estamos desacostumbrados, pero no hay que subvencionar más nada. Es el país que queremos”, expresó, quien manifestó que está desocupado y que iba a llenar el tanque porque tiene que viajar a Rosario.“Había salido a hacer unos mandados y, de paso echo nafta, completo el cuarto tanque que me falta. Como vi que no había aumentado, aprovecho”, señaló aotro automovilista.Una mujer expresó: “tuve suerte, llegué antes que aumente. Si no tuviéramos una joda de 39 años de gobierno, no estaríamos así”.