Madre reclama los insumos para que operen a su hijo accidentado

Sobre el accidente de tránsito

El pedido urgente

En una situación “desesperante”, Alexis, un joven de 21 años, lleva un mes internado en el hospital San Martín de Paraná, aguardando insumos para una operación urgente.Alexis sufrió una fractura de fémur, tibia y peroné como consecuencia de un accidente de tránsito. Su madre, Diana, expresó su angustia:Necesita un clavo fémur y un set espina tibia para la cirugía, pero no hay materiales".Diana relató su experiencia por la falta de respuesta: "El hospital alega no tener los materiales, y las ortopedias, convocadas a licitación, no se presentan. Fui al Ministerio de Salud, pero el expediente no avanza. Mi hijo está sufriendo y no tengo respuestas".El accidente de tránsito ocurrió cuando Alexis circulaba correctamente en la calle Carbó y fue impactado por un conductor de 74 años que cruzó en rojo. En este sentido, Diana, lamentó las consecuencias:Ante la crítica situación, la madre hizo un llamado desesperado: "Necesitamos que el hospital y OSECAC respondan. La espera está comprometiendo la salud de mi hijo y cada día que pasa la operación es más riesgosa”.