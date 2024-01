Familias disfrutan del sol y las piletas en el complejo Toma Vieja

Costos y comodidades del complejo

Voces de los visitantes

En una soleada tarde en la capital provincial,realizó una visita a los espacios al aire libre del complejo "Toma Vieja", destacado por su zona de camping y piletas.El complejo ofrece diversas opciones de entretenimiento, con un costo dey $300 por estacionamiento de autos. AUbicado en las alturas de las barrancas del Río Paraná, este espacio de recreación tiene una historia vinculada al pasado, siendo antiguamente un centro de extracción y potabilización de agua para la ciudad.Durante nuestro recorrido, dialogamos con algunos visitantes. Una madre que disfrutaba de un almuerzo junto a sus hijos compartió, entre risas: "Vinimos a pasar en familia, estuvimos aquí ayer y decidimos volver hoy".Un niño entusiasmado expresó: "Ya me metí en la pileta y me gusta venir porque pasamos tiempo en familia y comemos mucho".Un hombre que preparaba un asado, comentó: "Estoy haciendo unos choripanes para la familia, el lugar es genial porque cuenta con parrillas y mesas". Consultado sobre sus deseos para el año, manifestó: "Mi deseo es terminar la casa".Desde la provincia de San Juan, una mujer elogió el lugar: "El lugar me encanta, todo es verde, divino y hermoso". Además, compartió: "Lo que más me gusta del asado son las tripas, porque en San Juan no se consiguen"."Venimos por la tranquilidad que ofrece este lugar", concluyó otro joven.