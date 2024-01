Golpes de calor: la importancia de estar atentos y prevenirlos

¿Cómo darse cuenta de un golpe calor?



Las altas temperaturas se hacen sentir, y es importante estar atentos para no sufrir las consecuencias del llamado “golpe de calor”.“Es una época para ocuparnos y no preocuparnos”, dijo a, el Dr. Esteban Sartore, especialista en gerontología y afirmó que lo más importante “es prevenirlo, porque el golpe de calor es una afección médica y aunque cueste creerlo puede tener riesgo de muerte, tanto para los mayores como para los niños”.En este sentido, el médico habló sobre los, en el primer punto habló sobre la: debemos tomar dos litros de agua y no esperar a tener sed; también hay que evitar lay para ello no se debe salir en los horarios comprendidos entre las 10 y las 16 horas y si salimos, tenemos que colocarnos un gorro, anteojos, ropa clara, ligera y de algodón para generar ventilación.Asimismo, hay que evitar la ingesta copiosa de alimentos. “Venimos de las fiestas y ahora tenemos que comer comidas de preparación rápida, fundamentalmente frutas, verduras y tratar de evitar el uso del horno”.En este punto, Sartore mencionó que al tocar a la persona vamos a percibir que la piel está “caliente, enrojecida. Comienzan a perderse, a estar desorientados, pueden comenzar con vómitos y náuseas. Debemos colocar a la persona a la sombra de un árbol, en un lugar ventilado, dar líquido, llamar a la asistencia médica, colocar paños fríos en la cabeza y la nuca”.Si la persona está con riesgo de desmayo no tenemos que ofrecer nada para ingerir porque podemos generar un riesgo mayor, como una broncoaspiración. Si está totalmente conectado, despierto se puede ofrecer agua.Sobre la ingesta de dos litros de agua por día, el profesional aclaró que sí o sí, debe ser agua, o a lo sumo en un 80 por ciento, y evitar gaseosas que tengan alto contenido de azúcares.