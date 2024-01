El hospital San Martín registra demanda de vacuna contra la fiebre amarilla

La fiebre amarilla se puede prevenir con la vacuna que se utiliza desde hace más de 60 años para la inmunización activa de niños y adultos contra la infección por el virus de la mencionada enfermedad.Se recomienda la vacunación a personas que viajan a zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla o por requerimiento del país de destino. Debe ser administrada al menos diez días antes de arribar a destino, en quienes no presenten contraindicaciones o precauciones.En diálogo con, Dolly Páez, Jefa de Enfermería de consultorio externo del área de vacunación del hospital San Martín de Paraná, destacó que están teniendo bastante demanda de esta vacuna y dio a conocer los días y horarios de aplicación.“La gente está tomando un poco más de conciencia para la vacunación, sobre todo de fiebre amarilla que es la demanda que estamos teniendo para viajar a Brasil. Nos llaman para consultar porque mucha gente ha viajado muchos años a esa zona, donde la fiebre amarilla no estaba presente, y no se ha colocado la vacuna, pero según nuevos lineamientos ahora está en la parte sur de Brasil y por eso estamos recomendando que se acerquen a colocarse la vacuna”, dijo.En el nosocomio, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica específicamente los días miércoles de 7 a 13 y se debe llevar DNI “porque es una vacuna internacional y se debe constatar la identidad del paciente”. No se dan turnos sino que es por orden de llegada.“Es una sola dosis, que dura de por vida. Se recomienda desde el año de edad hasta los 60 años”, señaló Páez.En este sentido, aclaró que “aquellas personas que se hayan colocado la vacuna años anteriores, pueden acercarse con el carnet o constancia de vacunación al hospital para que se cargue al sistema y se emita el certificado con la leyenda que diceque es lo que se necesita para constatar la vacunación”.“También se está actualizando las dosis de covid, que también es importante tenerlas; y la triple viral, ya que en Brasil hay mucha circulación de sarampión”, acotó.En el hospital San Roque también se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla.