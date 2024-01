Fiesta de los Reyes Magos: los horarios y detalles de la programación

La programación

Otros datos a tener en cuenta

Destacamos, además, el acompañamiento como siempre lo ha sido de la Municipalidad de Paraná, Municipios de Oro Verde y por primera vez el de San Benito y en especial del Gobierno de la provincia de Entre Ríos.El sábado 6 a las 10 horas visitarán los Tres Reyes Magos el hospital Materno Infantil San Roque y llevarán golosinas y juguetes.A las 16 horas saldrán del poli deportivo Municipal de Oro Verde en caravana escoltados por Bomberos Voluntarios de Paraná, Cuerpo de Inspectores, Policía, vehículos con orquestas y payasos, entre otros.Luego arribaran en la plaza central de San Benito para luego partir por diversos barrios de Paraná. Contará con ocho breves paradas, donde las familias y niños podrán hacerles fotos a los Reyes.A las 18 horas, paralelo a esta organización, se celebrará una misa en acción de Gracias en la Capilla cita en nuestra comunidad. A las 19 horas, se abrirá la entrada al Camping.A las 20 horas, se prevé la llegada de la caravana al barrio para luego dar inicio al Pesebre Viviente organizado por el grupo de catequistas de la Capilla. Luego actuara en el escenario mayor de la Niñez, llegando desde Buenos Aires, el Payaso Almíbar, continuando la programación musical con la presentación por primera vez en Paraná, de Los Reyes del Cuarteto y finalizará esta hermosa y única noche de reyes, el conjunto Los nuevos herederos del chamamé, estimando a las dos de la mañana, dar por finalizada esta noche del 60ª Aniversario de Reyes Magos.Se prevé sortear 60 kilos de helados, juguetes y demás regalos entre los niños presentes. -La comisión organizadora se reserva el derecho de admisión. Se solicita concurrir con sillones y un abrigo adicional. No se permitirán el ingreso de conservadoras/mochilas que contengan alimentos y/o bebidas. Quienes así lo hagan deberán abonar un canon de $ 5.000.-Estará prohibido ingresar con botellas de vidrio al camping. Los estacionamientos tendrán un costo de 500 pesos para motos y de $1.000 para autos. Será sin límite de horarios y estarán a cargo del personal de la Capilla.Se ofrecerá un bono contribución de $ 2.000 para afrontar cientos de gastos que demanda este gran montaje. Habrá un Parque Infantil con peloteros para los Niños, abonando un costo accesible. También contará con una amplia cantina con papas fritas, panchos, empanadas caseras de carne (fritas), pizzas de mozzarella (a cargo del chef y Campeón Mundial de Pizzas en Italia y otros países “Pablo Gil” y también diversas bebidas. Será el único sustento de solventar los cuantiosos gastos organizativos.Habrá un amplio operativo sanitario y de seguridad policial a cargo de la Comisaria 13º, que se brindará a lo largo de esta gran noche en km 5 ½. -Se ruega no concurrir con sillas plásticas negras, para que no se originen confusiones en la salida. -Indican los organizadores que el rédito económico que se obtenga de este festival, será empleado para continuar con los trabajos de albañilería de la futura Casa Parroquial y Merendero de la Capilla.