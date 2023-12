“Estamos vendiendo todo”, afirmó un puesto de venta de hielo en Paraná

El hielo suele ser un elemento infaltable para acompañar las bebidas para los festejos de Año Nuevo. En ese sentido, Elonce fue hasta un puesto de venta para conocer cómo se desarrolló la jornada hasta el momento.David, dueño de una fábrica de hielos muy conocida de Paraná, reflexionó cómo viene el tiempo hasta el momento: “. A medida que sale de la máquina, se vende. Tenemos una distribución grande a través de las estaciones de servicio y”.En la misma línea, confirmó cómo será su jornada entre hoy y mañana: “”. Luego agregó: “Después trabajamos mañana todo el día y ya no se para”.En última instancia, contó un poco de su experiencia: “”. Además, cuenta con la ayuda de sus hijos de 65 y 55. De todas formas, por el momento no piensa en dejar su oficio: “Pienso terminar mis días en esto”.A modo de cierre, envió sus mensajes a toda la comunidad de Paraná: “Que Dios los bendiga. Por lo menos, que la mayoría tenga la suerte de llegar a la edad a la que yo he llegado y la felicidad para todos, que buena falta nos hace”.