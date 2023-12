Realizaron un bloqueo sanitario en Paraná por un caso de dengue importado

Síntomas

Medidas a tener en cuenta

Sociedad Recomiendan reforzar medidas de prevención contra el dengue

Personal de la Secretaría de Salud y Ambiente realizó un control, casa por casa, en la manzana donde se confirmó el caso. Se informó a los y las vecinas las medidas de prevención para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y se procedió a fumigar en las viviendas lindantes y en la zona.El Aedes aegypti es un mosquito que está presente en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos. El principal objetivo de esta tarea de concientización en Paraná es eliminar potenciales criaderos, no solo recipientes que contengan agua, sino aquellos que en días de lluvia puedan llegar a acumularla, ya que allí es donde se cría el insecto. Es importante tener en cuenta que cuando una persona es picada por un mosquito infectado y contrae la enfermedad, los síntomas tardan unos cuatro días en aparecer, por eso es tan importante concurrir al médico de forma inmediata y no automedicarse. Tampoco hay que tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares porque puede complicar el cuadro general de la enfermedad.-Fiebre alta (sin resfrío).-Dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones.-Náuseas y vómitos.-Cansancio.-Sangrado de nariz y encías.-Erupción en la piel.-Hay que evitar las aguas estancadas alrededor de la casa.-Reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda.-No dejar agua estancada en las macetas.-Usar repelentes para mosquitos, sobre todo en las tardes y en la noche.-Colocar mosquiteros y asegurarse de que no estén rotos.-Mantener el cesto de la basura bien tapado.-Colocar plantas o productos que impidan la reproducción o llegada de mosquitos a la casa.-El alcanfor se puede usar como repelente, su fuerte aroma los ahuyenta y no permite que se reproduzcan dentro del hogar.-No almacenar llantas, botellas, tapas o cualquier otro elemento que pueda almacenar agua, por más pequeño que sea. Además, si en la casa hay tanques para almacenar agua de consumo, debe permanecer tapado y se debe lavar por lo menos una vez a la semana. De esta forma se evita que los mosquitos se reproduzcan.