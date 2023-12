Prevén que el río continúe en descenso y se aleje del nivel de alerta en Paraná

Niveles del río Paraná en los puertos entrerrianos

Video: Recorrido por las zonas inundadas de Bajada Grande

El río Paraná mide 4.76 metros este sábado a la altura del puerto de la capital entrerriana; el curso de agua continúa descendiendo y registra cinco centímetros menos en relación a la última medición de ayer, de acuerdo a los datos de Prefectura a los que accedióDe acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná seguirá en descenso y, para la primera semana de enero, medirá 4.42 metros, es decir que saldrá del nivel de alerta en el que se encuentra debido a la creciente.Al aclarar que los guarismos “son tendencias consideradas en los valores medios diarios”, desde el INA confirmaron que “los niveles se encuentran en el rango de aguas medias/medias altas, estabilizándose, en el tramo inferior del Paraná”.Se recordará que, como consecuencia de la creciente, el municipio no habilitará la temporada de playas en la ciudad. Así fue confirmado durante la presentación de la agenda de actividades “Verano en la ciudad”. Pero el caudal sí permite la posibilidad de disfrutar del río a través de la práctica de deportes acuáticos, como el Stand Up Paddle (SUP) cuya imagen ilustra este informe.En el noroeste entrerriano, en La Paz, el río Paraná llegó a 5.51 metros de altura hoy, por encima de su límite de aguas bajas (3,20 metros) y alejándose de los 5.80 metros que constituyen el nivel de alerta.Donde también se registró un leve descenso fue en el puerto de Diamante, más al sur de la costa entrerriana, con un nivel de 5.28 metros; el caudal aún se encuentra próximo al nivel de alerta.Por otro lado, en Victoria, el río Paraná se encuentra con 5.35 metros y se mantiene estacionario, pero aún por encima del nivel de evacuación previsto en 4.90 metros para esa zona de la costa entrerriana.