Prolongadas esperas de los usuarios en las paradas de colectivos de Paraná

Usuarios de los colectivos urbanos de la ciudad de Paraná brindaron sus testimonios apara expresar la indignación que les provocan las prolongadas esperas producto de las demoras del servicio. Como sucedió en años anteriores, las quejas por estos motivos se renuevan.En ese sentido, una mujer comentó: “Hace como 20 minutos más o menos que estoy esperando. Tomó el 5 y vine hoy porque tenía que ir hasta la casa de mi novio. He notado que están tardando más en cruzar, no como otros días que tardan menos. El aumento del boleto de colectivos no me afecta porque pagó el pasaje estudiantil de $60”.En tanto, otra mujer indicó que “hace más de 30 minutos que estoy esperando al 16. Suelo utilizar al colectivo y en comparación con el de Buenos Aires, es muy malo. El 22 y 5 son los únicos dos más rápidos”.Finalmente, otro usuario del transporte público de pasajeros de Paraná contó: “Estoy esperando al 22. Lunes, miércoles y viernes lo tomo por temas de trabajo. Ahora están demorando más”.