Hay 3.750 motos en el depósito de Bajada Grande: algunas están desde 2016

El Régimen Especial de Regularización de Contravenciones y Multas para motovehículos retenidos fue aprobado por mayoría durante la sesión extraordinaria de este jueves en el Concejo Deliberante de Paraná. El proyecto, que fue enviado por la intendenta Rosario Romero, establece condonar parcialmente multas de motos secuestradas y beneficia a aquellos vecinos de Paraná cuyos rodados fueron incautados y no tuvieron los recursos económicos para retirarlos de los depósitos policiales. Así, infractores pagarán $7.500 para retirar su moto incautada.recorrió el depósito ubicado en Bajada Grande, que está repleto de vehículos y muchos se ellos se encuentran a la intemperie. El jefe de la repartición policial a cargo del lugar, Nicolás Díaz Picó, señaló aque “estamos en un stock aproximado de 3.750 motos, es el máximo histórico”.Respecto a la nueva norma, consideró que “es un método novedoso, esperemos que sea una solución rápida y efectiva, en contraposición a lo anterior, que fue una compactación por la contaminación ambiental que generan estas motos en estado de abandono”.Admitió que en las últimas horas ya han tenido “varias consultas” por la iniciativa.“Tenemos motos desde 2016 en algunos casos. Las de final del depósito son las más antiguas”, relató. Asimismo, confirmó que “, por lo que permanecen con la batería y el combustible, en casos que no se hayan generado defectos en los tanques por lo que produce la nafta. Es muy contaminante por el ácido de la batería y el aceite de los motores que puede generar goteo y traspaso a las napas de agua”.Manifestó que “falta de casco, carnet y seguro” son las faltas más habituales.Finalmente, dijo que es “analizable” extender el horario en caso de que a partir de la condonación la demanda así lo requiera, pero aclaró que “todavía no hay fecha exacta” para que se comienza a implementar esta iniciativa.