Colectivos: ratificaron que continuará la reducción del servicio nocturno

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), emitió un comunicado en el que se refirió a la situación del transporte urbano de pasajeros en el país y ratificó que“Hemos advertido hace 15 días de la imposibilidad de seguir prestando los servicios de Transporte de Pasajeros del Interior en las condiciones económicas por las que se atraviesa, que obligaron a las restricciones de servicios en algunas provincias y en otras, como menos suerte, sufrieron y siguen padeciendo paralizaciones y serios conflictos con los trabajadores al no poder cumplir con obligaciones corrientes y los compromisos laborales asumidos”, indicaron.Esta “situación de crisis, pública y notoria, que día tras día se agrava, no encuentra reacción de los Gobierno Provinciales y Municipales al deterioro de sus sistemas y del abrupto retroceso de los ingresos ya caídos de arrastre de las empresas, mediante la aplicación de tarifas justas y razonables, especulando sobre la continuidad o no de los subsidios nacionales, cuando desde el Gobierno Nacional no se establecen políticas y decisiones claras en adelante, pero que, sin embargo, no obstan a tomar definiciones locales que permitan la continuidad de los servicios de los que son titulares”.En ese sentido, expresaron que “lamentablemente, la inequidad que el Interior viene denunciando desde hace largos años parece mantenerse, la convocatoria a los prestadores del AMBA a comenzar un proceso de transición hacia las nuevas políticas nacionales al sector, contrasta con la falta de respuestas de un mismo tratamiento a esta Federación, que nuclea a la inmensa mayoría de cámaras y empresas del resto del país, dejando a su suerte a más de 10.000.000 de personas que por día utilizan el colectivo como único medio público para trasladarse en el interior”.“Este estado de situación pone a las empresa nucleadas en FATAP ante la necesidad de adoptar medidas extremas destinadas a intentar evitar su total y definitiva paralización, entre las que se cuentan la”, remarcaron.