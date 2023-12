Reclaman a obra social que cumpla con la asistencia a afiliado que sufrió ACV

Héctor Raúl Noriega tiene 66 años y en mayo sufrió un ACV hemorrágico; al ser afiliado a PAMI, su familia reclama a la obra social que cumpla con brindarle los servicios que le corresponden por internación domiciliaria y un kinesiólogo neurológico para su rehabilitación.“Hace un mes que está en casa con internación domiciliaria, pero la prestadora encargada no mandó a nadie; solo a una enfermera y una médica que se acerca cada 15 días. Y necesita urgentemente un kinesiólogo neurológico para que pueda seguir moviéndose, como lo hacía antes”, explicó la compañera de Noriega. “En la obra social solo nos dan números telefónicos de profesionales que nos dicen que no trabajan con PAMI y tampoco nos facilitan los elementos que él necesita, como la cama y la silla de ruedas”, denunció Dora.Noriega, a raíz de su patología de base neurológica, estuvo internado en los hospitales San Martín y Pascual Palma. “Nos dijeron que no iba a salir vivo, pero con la fuerza de voluntad, sus ganas de vivir y el amor de su familia, él está saliendo adelante; empezó a hablar, conocía y podía agarrar los cubiertos, pero ahora no puede hacer absolutamente nada y tengo que darle de comer en la boca”, lamentó la mujer.“Su cerebro no se recuperará, pero si puede tener una mejor calidad de vida”, remarcó al subrayar: “Es tremendo ver cómo se va deteriorando día a día; es frustrante, muy duro y muy triste”.