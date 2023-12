Jóvenes misionan en los barrios de Paraná difundiendo “la palabra de Jesús”

Un grupo de jóvenes de Buenos Aires decidieron arribar a Paraná para misionar en los distintos barrios de la ciudad y llevar la palabra de Cristo. En ese sentido,dialogó con algunos integrantes.Con respecto a sus integrantes, sostuvo: “Somos 110 jóvenes que estamos distribuidos en todo el barrio de Paraná, estamos 40 chicos en la Parroquia ‘Cristo Peregrino’, hay otros 40 en la plaza Anacleto Medina y otros 20 en la Parroquia San Agustín. Lo planeamos de esta manera para extendernos sobre todo el barrio y que Jesús llegue a más casas todavía”.“Ayer hicimos un rosario de bendición en todo el barrio y fuimos recorriendo todas las calles, donde mi primera impresión fue muy buena. Todas las familias nos salieron a recibir, pudimos repartir rosarios y compartir una palabra con muchas casas”, destacó.“Es una realidad un poco distinta desde el lugar de dónde venimos al de Paraná, pero hay algo en común que es la necesidad de Dios. Excede cualquier tipo de circunstancia material y todos nuestros corazones lo necesitan sin importar lo que pase externamente”, señaló.“Hoy los jóvenes están desesperanzados y se olvidaron de que Jesús viene a llenar todo ese corazón vacío. Venimos a recordar que está presente, que trae una misión para cada uno de nosotros y a devolvernos nuestra identidad de que somos hijos amados de Dios”, agregó.“Me gustaría dejarlo a Jesús en la ciudad para que siga viviendo, esté presente, traiga la alegría que nos dio a nosotros y llevarme las caras que conocí. Pasamos las fiestas en la ciudad y nos quedamos hasta el 7 de enero donde volvemos de nuevo para Buenos Aires. Mi deseo sería cumplir la voluntad de Dios”, remarcó.“Nunca sentí ser sacerdote misionero, por eso se sorprendieron mis amigos y familia. Iba a la parroquia, después me aleje mucho de Jesús en la Universidad y mi deseo siempre fue tener hijos y una familia”, dijo.“Luego de un año de perseverar con Jesús, sentí, en un momento de oración, que me llamaba a ser sacerdote, el cual fue muy claro y me ayudó para entregarme al Señor con mucha fuerza”, sentenció.