Condonación de multas: infractores pagarán $7.500 para retirar su moto incautada

Paraná El municipio de Paraná propone condonar parcialmente multas de motos incautadas

Foto: El concejal Maximiliano Paulin fue el encargado de manifestar el no acompañamiento al proyecto, afirmando que "no genera un buen antecedente para aquellos que sí hicieron el esfuerzo de pagar", y añadió: "Nos parece más justo que sea una moratoria y no una condonación".

Requisitos y monto de multas

El Régimen Especial de Regularización de Contravenciones y Multas para motovehículos retenidos fue aprobado por mayoría durante la sesión extraordinaria de este jueves en el Concejo Deliberante de Paraná. El proyecto, que fue enviado por la intendenta Rosario Romero, establecey beneficia a aquellos vecinos de Paraná cuyos rodados fueron incautados y no tuvieron los recursos económicos para retirarlos de los depósitos policiales.“A través de esta ordenanza podrán recuperar sus motovehículos y nos permitiría,, brindarles la posibilidad en términos económicos y exigirles que para la transitabilidad pongan en condiciones al rodado y cumplan con la documentación requerida por la ley nacional de Tránsito”, comunicó ael concejal Enrique Ríos del bloque Más para Entre Ríos.El edil confirmó que. “La ordenanza faculta a los juzgados de Faltas para que la instrumenten y en 15 o 20 días, los vecinos estarán en condiciones de tramitar la adhesión a la normativa”, indicó.Respecto al alcance de la norma, será para aquellos ciudadanos que tengan multas y contravenciones que además contemplen la remisión del vehículo a depósito, con vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2023, incluyendo los intereses.El plazo de acogimiento a dicho programa se extenderá hasta el 30 de abril de 2024, pudiendo ser prorrogado por decreto del Departamento Ejecutivo Municipal por 60 días corridos.“Ambos bloques coincidíamos en la necesidad de brindarles herramientas para la recuperación de las motos, pero la oposición entendía que la mejor manera sería a través de las moratorias entendiendo que sería más amplia la posibilidad de recuperación en términos económicos para el municipio, pero desde el oficialismo argumentamos que la situación económica es muy difícil y el elevar los costos a la cifra de 70.000 pesos, como lo planteaba la oposición, no iba a tener su correlato en la recuperación”, fundamentó Ríos.“Entendemos que los más de cinco mil vecinos de Paraná cuyas motos no fueron recuperadas porque no cuentan con los recursos para hacerlo, por eso, el pago voluntario y los puntos establecidos en la ordenanza presentada por el Ejecutivo sería más facilitador para que las personas puedan acceder a recuperarlas”, argumentó el concejal ambiental.Y agregó: “La acumulación de motovehículos en los depósitos policiales genera contaminación ambiental y el peligro de algún siniestro queocasione pérdidas no solo para el erario municipal, sino también, para la ciudadanía”.De hecho, el presidente de la bancada de la Libertad Avanza, Darío Báez sostuvo que esta ordenanza es una solución para quienes tienen sus motos retenidas y manifestó que la iniciativa "tiene el espíritu libertario, de protección a la propiedad privada".Y Ríos valoró el acompañamiento de los concejales de LLA “porque entendieron el espíritu de la ordenanza dado que brinda herramientas a los ciudadanos para recuperar sus motos en un contexto económico-social muy difícil”.“Se agudizó la crisis en el transporte público de pasajeros, con lo cual, la ordenanza permitiría a los vecinos cuyo único elemento de movilidad era la moto poder acceder a ésta”, completó el concejal.La normativa comprende únicamente los vehículos que estén depósito y que no hayan formado parte del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pro. Na.Com) y cuya compactación no se haya llevado a cabo.La persona que haga el reclamo de devolución debe acreditar la titularidad del vehículo, con la documentación correspondiente, pudiendo presentar también, en su defecto, boleto de compra venta certificado oportunamente por escribano público o factura de la compra del vehículo a nombre de quien lo retira.En cuanto a las multas, el proyecto establece variantes.1. En el caso de que el titular tenga una única multa por la cual haya sido secuestrado el vehículo, se podrá acceder al “pago voluntario”, aun cuando se encuentre fuera de plazo, que equivale a una suma de $7.500 aproximadamente.2. En el caso de que haya acumulación de multas, al pago voluntario mencionado se sumará la equiparación de tres unidades funcionales por cada infracción.Es importante aclarar que la condonación es sobre los intereses, los gastos de acarreo y de depósito de los vehículos.Si la persona no posee, en el momento de querer retirar el moto vehículo, la suma de dinero suficiente, se ofrece la posibilidad de generar un plan de pago por el 20% de entrega sobre el total y seis cuotas.A los siete días de retirada la moto, la persona deberá acreditar en el Juzgado de Faltas, que el vehículo fue asegurado para culminar el trámite.Se puede pagar por cualquier medio de pago.La moto se recibe en las condiciones que se encuentra en el depósito.