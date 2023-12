Verano en Paraná: agenda incluye actividades culturales, deportivas y carnaval

La Municipalidad de Paraná presenta una serie de iniciativas destinadas a fortalecer la oferta de recreación, deportes, cultura y gastronomía en la ciudad durante el receso de verano. Estas actividades además de proporcionar opciones de ocio a los paranaenses, consolidan a Paraná como un atractivo punto turístico y un espacio de encuentro para las y los visitantes del país y la región.



Dentro de las propuestas diseñadas están contemplados todos los públicos. Los jóvenes y las infancias tendrán un espacio protagónico, con actividades destinadas especialmente a sus gustos e intereses.



Es importante destacar que la promoción de actividades turísticas, culturales y gastronómicas, también contribuye a dinamizar la economía local, generando oportunidades para las empresas, emprendedores y comerciantes locales.



Verano en la ciudad brinda diversas alternativas para el disfrute compartido en el marco de los hermosos paisajes de Paraná. La agenda de actividades Diciembre 2023

Paseo Navideño en el Monumento a Urquiza: para descubrir la magia de la temporada con elementos decorativos navideños que adornan la zona del Monumento a Urquiza y se han transformado en un punto fotográfico.

Colonias de vacaciones para las infancias y adolescentes: desde el 18 de diciembre hasta mediados de febrero en el Complejo Municipal El Sol, Complejo Deportivo Municipal Raúl Alfonsín. Enero 2024

Reserva Natural “Islote Curupí” – Durante enero, la asociación "A Ñangareco Nderejhe" y la Municipalidad de Paraná promueven un proyecto turístico, cultural y ambiental en el Islote. El recorrido por un sendero de madera hacia el borde Norte ofrece miradores para apreciar la laguna, la ciudad y la Isla Puente, destacando la flora, fauna e historia local. Los visitantes pueden disfrutar de experiencias como "Mañanas en el Islote" y "Atardecer en el Curupí".

“Mañanas en el Islote” , diariamente a las 8:30 hs. Un recorrido fluvial al Curupí, donde nuestros guías te contarán sobre su flora, fauna, anécdotas e historias isleñas. Salidas desde el muelle de embarque de excursiones náuticas de la costanera. Importante: Retiro de Ticket Gratuito para Paranaenses presentando DNI que acredite dirección en nuestra Ciudad // Centro de Informes Turísticos – Laurencena y San Martín – Diariamente de 08:00 a 17:00 Hs. // Cupos Limitados

“Atardecer en el Curupí” , diariamente 17:30 hs. Disfrutamos de un recorrido guiado y contemplamos la mejor puesta de sol en el río. Salida desde el muelle de embarque de excursiones náuticas de la costanera. Importante: Retiro de Ticket Gratuito para Paranaenses presentando DNI que acredite dirección en nuestra Ciudad // Centro de Informes Turísticos – Laurencena y San Martín – Diariamente de 08:00 a 17:00 Hs. // Cupos Limitados



Fiesta Provincial de los Reyes Magos: desde el 5 al 7 de enero en el Km 5 ½ de nuestra ciudad se realizará la edición N° 60 de esta tradicional fiesta paranaense.

Colonias de vacaciones para las infancias y adolescentes: desde el 18 de diciembre hasta mediados de febrero en el Complejo Municipal El Sol, Complejo Deportivo Municipal Raúl Alfonsín. Y desde el 2 de enero también en el Club Universitario.

Programa de Sensibilización Turística “Descubrí Paraná”: Durante estas Vacaciones de Verano el Gobierno Municipal de Paraná a través de la Subsecretaría de Turismo te invita a “Descubrir Paraná”. En el marco del Programa de Sensibilización Turística se realizarán diferentes recorridos que tienen como finalidad que los Paranaenses redescubran su Ciudad a través de diferentes actividades, permitiéndoles conocer la oferta turística y al mismo tiempo revalorizar los atractivos históricos, culturales y naturales.



Martes y Miércoles – 18:00 Hs. (A partir del 9 de Enero): Walking Free Tour. Mediante diferentes Circuitos Pedestres acompañados por Guías para que te sumerjas en la historia y contemples lugares emblemáticos de la Capital de la Provincia, como así también curiosidades que te sorprenderán.- Vos elegí el tuyo!



Martes - * Plaza 1º de Mayo y sus Edificios Históricos: Catedral Metropolitana; Ex Senado de la Confederación; Solar Ex Residencia Presidencial, Palacio Municipal; Escuela Normal, etc.



Miércoles - * Plaza Alvear – Plaza Mansilla y sus Edificios Históricos: Iglesia San Miguel, Capilla Norte, Museos (“Martiniano Leguizamón”; “Dr. Pedro E. Martínez”; “Prof. Antonio Serrano”; “Pérez Colman”); Centro Cívico Provincial – Plaza Mansilla, Casa de Gobierno, Palacio de Justicia, Palacio de Educación.



Paraná Bus Turístico: a partir del 11 de enero jueves y viernes, 17:30 hs podrás disfrutar de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente los puntos emblemáticos de la ciudad como el Parque Urquiza, Cuesta de “Los Vascos”, Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, Centro Cívico Provincial, Patito Sirirí, Rosedal, Puerto Nuevo, Complejo del Túnel Subfluvial, Complejo Playas del Thompson con la historia del tradicional Barrio de Puerto Sánchez. Acompañado por Guías Turísticos.- Duración Aprox: 2 Hs. // Salida: Plaza de las Colectividades (Puerto Nuevo) // Importante: Retiro de Ticket Gratuito para Paranaenses presentando DNI que acredite dirección en nuestra Ciudad // Centro de Informes Turísticos – Laurencena y San Martín – Diariamente de 09:00 a 17:00 Hs. // Cupos Limitados

Verano en Rosa. Encuentros de cruce artístico en el Centro de Promoción de Lectura “Rosa y Dorada”. jueves 11, 18 y 25 de enero. Feria de Libros y Editoriales. Espectáculo de cruce con ejes temáticos: La Orilla, La Plaza, La Barranca. Patio Gastronómico. Actividad programada de 19 a 23 horas.

Visitas guiadas en el Teatro: desde el 16 de enero, recorridos históricos por el principal coliseo cultural de nuestra ciudad. Martes y Jueves desde las 19 horas.

Música en el Anfiteatro: se renovará este año la propuesta de música en el anfiteatro durante los sábados de enero con shows de artistas locales y nacionales, junto al acompañamiento de un Patio gastronómico. Tendrá lugar los sábados 20 y 27 de enero a las 21 horas.

Cine Bajo las Estrellas: los días 21, 25, 28 de enero a las 21 horas se ofrecerá un ciclo de cine nacional en los anfiteatros municipales “Héctor Santángelo” y “Linares Cardozo” que pretende fortalecer el consumo de producciones cinematográficas nacionales destinadas a toda la familia.

Jornadas recreativas “Gurí de Río”: los días domingo 21 y 28 de enero a las 18 horas la Plaza Mujeres Entrerrianas será escenario de obras de teatro y actividades lúdicas y artísticas destinadas a las infancias. Cuenta con obras de teatro locales que tienen el fin de fortalecer la participación de artistas teatrales locales y trabajadores involucrados con las infancias, como así también la importancia de brindarles un espacio de disfrute y consumo de producciones propias de la ciudad.

Atardeceres en el Cementerio: miércoles 24 de enero a las 19 horas, recorrido guiado por el cementerio de nuestra ciudad, enmarcados bajo diversas temáticas relativas a las construcciones presentes en el mismo. La visita es guiada por mediadores culturales, los cuales ofrecen un espacio de disfrute, educación y difusión del patrimonio cultural.

Milonga Abierta: el día jueves 25 de enero a las 19 horas en la Plaza de las Naciones (Costanera Baja - Petit Pisant) será un ámbito en el cuál el tango y la milonga son el eje principal de interacción. El objetivo es profundizar en el conocimiento sobre estos géneros musicales y de danza, teniendo en cuenta que forman parte crucial de la identidad argentina. Funciona también como espacio de intercambio intergeneracional que confluyen bajo un mismo fin: disfrutar, aprender y absorber conocimiento.

Activá Peña: el día viernes 26 de enero, peña folclórica y oferta gastronómica en inmediaciones de Sala Mayo, encuentro entre familias y amigos, mediante espectáculos de música folclórica en vivo, talleres de danza y exhibiciones.

Recorrido Histórico por Plaza Alberdi: miércoles 31 de enero a las 18 horas, evento destinado a todo público, el cual centra su objetivo en reconfigurar desde lo simbólico e histórico la Plaza Alberdi, popularmente conocida como la plaza del bombero. Febrero 2024

Milonga Abierta: los días jueves 1 y jueves 8 de febrero la Plaza de las Naciones (Costanera Baja - Petit Pisant) será un ámbito en el cuál nuevamente el tango y la milonga serán el eje principal de interacción. El objetivo es profundizar en el conocimiento sobre estos géneros musicales y de danza, teniendo en cuenta que forman parte crucial de la identidad argentina. Funciona también como espacio de intercambio intergeneracional que confluyen bajo un mismo fin: disfrutar, aprender y absorber conocimiento.

Reserva Natural “Islote Curupí” – en conjunto, la asociación "A Ñangareco Nderejhe" y la Municipalidad de Paraná seguirán durante febrero promoviendo el proyecto turístico, cultural y ambiental en el Islote. El recorrido por un sendero de madera hacia el borde Norte ofrece miradores para apreciar la laguna, la ciudad y la Isla Puente, destacando la flora, fauna e historia local. Los visitantes pueden disfrutar de experiencias como "Mañanas en el Islote" y "Atardecer en el Curupí".



Visitas guiadas en el Teatro: continuarán durante los días martes y jueves de febrero los recorridos históricos por el principal coliseo cultural de nuestra ciudad.

Colonias de vacaciones para las infancias y adolescentes: hasta mediados de febrero en el Complejo Municipal El Sol, Complejo Deportivo Municipal Raúl Alfonsín.

Arte Joven: los días viernes 2 y 16 de febrero, festival de música en vivo, feria de emprendedores y patio gastronómico en el skatepark destinado destinado al público joven.

Festival Popular: En diferentes puntos de la ciudad como el Anfiteatro Linares Cardozo y Parque Gazzano se buscará propiciar el encuentro entre vecinos, promoviendo expresiones artísticas, gastronómicas y artesanales que los identifiquen. Para lograrlo, se realiza un trabajo colaborativo con instituciones, organizaciones sociales y colectivos locales, los días viernes 2 y 16 de febrero.

Música en el Anfiteatro: el festival de música en el anfiteatro “Héctor Santángelo” de nuestra ciudad tendrá lugar nuevamente en febrero con shows de artistas locales y nacionales, junto al acompañamiento de un Patio gastronómico. Tendrá lugar los sábados 3 y 17 de febrero.

Cine Bajo las Estrellas: los días domingo 4, jueves 8 y domingo 18 de febrero se renovará la propuesta de cine nacional en los anfiteatros municipales “Hector Santangelo” y “Linares Cardozo” que pretende fortalecer el consumo de producciones cinematográficas nacionales destinadas a toda la familia.

Atardeceres en el Cementerio: miércoles 7 de febrero, recorridos guiados por el cementerio de nuestra ciudad, enmarcados bajo diversas temáticas relativas a las construcciones presentes en el mismo. Las visitas son guiadas por mediadores culturales, los cuales ofrecen un espacio de disfrute, educación y difusión del patrimonio cultural.

Activá Peña: el día viernes 9 de febrero, peña folclórica y oferta gastronómica en inmediaciones de Sala Mayo, encuentro entre familias y amigos, mediante espectáculos de música folclórica en vivo, talleres de danza y exhibiciones.

Campeonato Nacional de Sóftbol: del 09 al 13 de Febrero XXV Edición del Nacional de Clubes 2024 Softbol. Sede: Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel. Organiza: Asociación Paranaense de Sóftbol.

Campeonato de Futsal: se realizará desde el 9 al 13 de febrero en el Club Neuquen la “Copa Pingüinera de Futsal”.

Carnavales: 10, 11, 12 y 13 de febrero nueva edición de los tradicionales carnavales paranaenses con desfile de comparsas y batucadas en calle Maciá.

Feria de Carnaval: 10, 11, 12 y 13 de febrero, nueva edición de la feria de emprendedores, artesanías y gastronomía en la Costanera Baja de nuestra ciudad.

Recorrido Histórico por Parque Urquiza: miércoles 14 de febrero, el objetivo de esta actividad es poder recorrer los rincones del Parque Urquiza, utilizando las bicicletas municipales, a fin de profundizar la relación con el mismo a través de la historia y lo simbólico.

El Gran Dorado Club. Literatura con ritmo de arrabal. Encuentros temáticos de Música y Literatura. Competencia de microrrelatos y poesía con ejes temáticos (Fuego y cenizas/ Cilantro y Albahaca/Puro Litoral), en Rosa y Dorada. Jueves 15, 22 y 29 de febrero.

Torneo Pretemporada Copa Carnaval de Hockey sobre Césped: tendrá lugar durante la segunda quincena de febrero en el Paraná Rowing Club.

Jornadas recreativas “Gurí de Río”: El día 18 de febrero la Plaza de Mujeres Entrerrianas será escenario de obras de teatro y actividades lúdicas y artísticas destinadas a las infancias. Cuenta con obras de teatro locales que tienen el fin de fortalecer la participación de artistas teatrales locales y trabajadores involucrados con las infancias, como así también la importancia de brindar a nuestros más chicos un espacio de disfrute y consumo de producciones propias de la ciudad.

Maratón nocturna de la ciudad: tercera edición de la maratón nocturna que recorre la ciudad desde una perspectiva distinta. Organizada por la Subsecretaría de Deportes Municipal.

Maratón acuática Villa Urquiza-Paraná: nueva edición de la maratón acuática que contará con participantes nacionales e internacionales, partiendo desde la localidad de Villa Urquiza y arribando a la playa del Club Atlético Estudiantes de nuestra ciudad. Organiza: Andrés Solioz.