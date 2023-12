“Los precios en las últimas semanas aumentaron un 35%”, dijo un comerciante

En las últimas dos semanas se registraron aumentos en varios productos como los fiambres y los quesos. Sobre ese tema, el encargado de una fiambrería de la capital entrerriana, dijo aqueEn cuanto a los precios, sostuvo: “Los clientes preguntan todo, tenemos unas alternativas para ofrecerles más económicos o caros, pero esta semana se vio una merma en las ventas, donde hay que esperar hoy y el fin de semana”.“Dos panes de miga te quedan en $10000 o $12000, dependiendo de la marca, el queso y el fiambre. Todos los años hacemos combos con precios armados, pero este año no lo hicimos donde directamente tomamos pedidos y se cobra cuando se les corta”, remarcó.Acerca de los fiambres, comentó: “Los precios, en las últimas dos o tres semanas, aumentaron entre un 30% o 35%, donde el kilo de las primeras marcas están $9000”.“Las aceitunas siempre se venden, pero igualmente aumentó entre un 30% o 45% dependiendo de la marca y se consume bastante en las fiestas, donde están entre $4000 y $5000 el kilo”, añadió.“El queso en barra no hizo picos tan elevados, donde trabajamos con dos marcas y la más económica la lleva el 80% de los clientes, el cual está entre $3000 y $4000 el kilo”, destacó.“Entre las dos semanas que pasaron, hubo dos aumentos del maple de huevo, el cual está entre $2500 y $2900. La gente se inclina más por llevar el maple y no tanto la docena”, finalizó.