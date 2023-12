Viajar en Año Nuevo: “Hay consultas en boleterías, pero el parate es importante”

Con motivo de la festividad de Año Nuevo y el comienzo de las vacaciones de verano,consultó en la Terminal de ómnibus de Paraná cómo es el movimiento en las ventas, pero se confirmó que “hay consultas, pero el parate en la actividad es importante”.“Para Año Nuevo, las ventas vienen bastante tranquilas, como pasó en Navidad; las ventas se reparten entre el viernes y el sábado y algo para el domingo por la mañana en el caso de quienes viajan a destinos cercanos”, expuso aDarío Acuña de boleterías Zenit.Y agregó: “En cuanto a lo turístico, la mayor venta fue para el 1º de enero a la noche o el 2º, pero no más de eso porque para fechas posteriores, solo hay consultas”.“Para los primeros días de enero, la mayor cantidad de ventas fue a Córdoba, Villa Carlos Paz y Mar del Plata”, indicó Acuña al remarcar que “las ventas se dan más para el destino de Córdoba, que la Costa Atlántica”.En detalle, confirmó que,“A diferencia de otros años, los precios de los boletos se calcularon de acuerdo a la inflación y los pasajes para enero y febrero se pusieron a la venta con aumento”, fundamentó al respecto.Y para el caso de las líneas provinciales, este viernes es el último aumento autorizado por la provincia para diciembre. “Es muy baja la demanda a destinos provinciales, como Federación; hay consultas, pero el parate en la actividad es importante”, destacó el responsable de boleterías Zenit.Con motivo de las Fiestas, Acuña confirmó que se dispondrán refuerzos en las líneas provinciales para este viernes “porque hay mayor demanda en las líneas a Concepción del Uruguay o las que van por Ruta 18 a Federación y Chajarí”. “Y para el 1º y 2º, se reforzaron las salidas a Córdoba y Mar del Plata”, agregó al respecto.“En las boleterías hay consultas y si compran, lo hacen en el día; ya no se planifica tanto, sino que es el día a día. Y a diferencia de otros años, ya no son salidas por quincenas o semanas, ahora son dos o tres días de vacaciones”, desplegó el boletero.