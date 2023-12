Organizaciones sociales y sindicales se movilizan en Paraná contra el DNU

Organizaciones sociales, sindicales, sociales, ambientales, feministas y de DDHH se concentraron en plaza 1º de Mayo, de Paraná, y marcharon hacia el Juzgado Federal, ubicado en 25 de mayo 256.La movilización se realiza en rechazo a las medidas dispuestas en el DNU que emitió el presidente Javier Milei, según supoEn relación con la situación actual, la referente del MST, Nadia Burgos, expresó a Elonce:que comenzó hace tiempo y que ahora tomó un camino más acelerado con el DNU y con alerta de la ley ómnibus que acaba de ingresar al Congreso Nacional"."Hoy en todo el país nos hemos organizado porque laha decidido salir de su letargo y convocó a una conferencia de prensa paray nos encontramos con una situación que desde la izquierda ya veníamos reclamando, que es que no alcanza solo con acciones en la justicia, no alcanza con el Congreso Nacional.Consultada sobre si se analiza el paro general, Burgos afirmó: "Ellos (la CGT y la CTA) están diciendo que mañana se van a reunir, por eso es que nosotros vamos a ir a los juzgados federales y aquí en Paraná donde se va a realizar un acto para exigirles que dentro de lo que ellos analizan, planteen la necesidad del plan de lucha urgente. Ya hay 7.000 despidos a nivel nacional, hay un estado de alerta en Entre Ríos para ver qué va a pasar con los contratos que sostienen muchas de las estructuras estatales.Además, el representante del Partido Comunista Argentino, Cesar, agregó: "Creemos que es muy necesario salir a la calle y demostrar que hay un protocolo anticonstitucional, que el derecho a la protesta fue adquirido por el movimiento obrero hace más de 100 años. Por lo tanto,En tanto, Sofía Sforza, en representación de SITRADU, expresó: "Estamos sosteniendo la movilización que se hizo en todo el país, y el reclamo que atraviesa es el de paro general. Si bien nosotros creemos que es importante que la CGT y la CTA hayan convocado a esta movilización,"Vamos a un escenario donde aquellos pocos que tengan algo se van a endeudar brutalmente, como pasó en el 2001, yY este ajuste no viene desde ahora, nosotros lo venimos denunciando en la calle desde hace rato porque sabemos que, con los Fernández, Macri ni con Massa, la clase trabajadora estuvo mejor, sino que se ha ido profundizando el ajuste", aseveró Sforza.