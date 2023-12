El municipio de Paraná propone condonar parcialmente multas de motos incautadas

Requisitos y monto de multas

La intendenta Rosario Romero envió, al Concejo Deliberante de Paraná, un proyecto de ordenanza para que titulares de motocicletas secuestradas, por faltas cometidas hasta el 31 de diciembre, puedan recuperarlas.Con ese fin, la intendenta se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia para coordinar acciones y que los y las propietarias puedan recuperar los motovehículos que están en custodia de la Policía.“Este proyecto que enviamos al Concejo Deliberante es para implementar la condonación de multas aplicadas a motovehículos retenidos. Esto implica que el infractor deberá abonar una multa mínima para recuperar su medio de transporte”, destacó Romero.“En cierto aspecto, esta medida tiende a aportar una solución a los vecinos ante esta problemática que atravesamos a nivel país con el transporte público. Son más de 4 mil las motos retenidas, así muchas familias van a poder contar con su vehículo para movilizarse, para ir a trabajar y demás”, acotó la presidenta municipal.Por otro lado, la intendenta destacó que el Municipio continuará trabajando con la Policía de Entre Ríos en los controles de motovehículos en la ciudad, tal como lo establecen convenios celebrados.“Esta medida es parte del trabajo en conjunto con el municipio, donde el vecino podrá recuperarlo con un costo menor al impuesto en un principio. Igualmente, invitamos e instamos a que los conductores cumplan con las normativas vigentes para circular como documentación legal, casco, luces, patente, respetar las velocidades, pero sobre todo que cuiden sus vidas”, sostuvo el ministro Néstor Roncaglia.La normativa se tratará este jueves 28 de diciembre en el recinto del Honorable Concejo Deliberante.La normativa comprende únicamente los vehículos que estén depósito y que no hayan formado parte del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pro. Na.Com) y cuya compactación no se haya llevado a cabo.La persona que haga el reclamo de devolución debe acreditar la titularidad del vehículo, con la documentación correspondiente, pudiendo presentar también, en su defecto, boleto de compra venta certificado oportunamente por escribano público o factura de la compra del vehículo a nombre de quien lo retira.En cuanto a las multas, el proyecto establece variantes.1. En el caso de que el titular tenga una única multa por la cual haya sido secuestrado el vehículo, se podrá acceder al “pago voluntario”, aun cuando se encuentre fuera de plazo, que equivale a una suma de $7.500 aproximadamente.2. En el caso de que haya acumulación de multas, al pago voluntario mencionado se sumará la equiparación de tres unidades funcionales por cada infracción.Es importante aclarar que la condonación es sobre los intereses, los gastos de acarreo y de depósito de los vehículos.Si la persona no posee, en el momento de querer retirar el moto vehículo, la suma de dinero suficiente, se ofrece la posibilidad de generar un plan de pago por el 20% de entrega sobre el total y seis cuotas.A los siete días de retirada la moto, la persona deberá acreditar en el Juzgado de Faltas, que el vehículo fue asegurado para culminar el trámite.Se puede pagar por cualquier medio de pago.La moto se recibe en las condiciones que se encuentra en el depósito.