Iosper cuestionó el fallo judicial que favoreció a paciente con diabetes

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) reaccionó ante el fallo del juez Santiago Nicolás Brugo que condenó al organismo a brindar cobertura del 100% en medicamento para una afiliada diagnosticada con diabetes cuyo tratamiento no responde a la medicación que habitualmente utilizaba.Iosper se amparó en la resolución Nº 2.2820, del año 2022, dictada por el Ministerio de Salud de la Nación que aprobó las normas de provisión de medicamentos para personas con diabetes, que incorporó un concepto, la Educación Diabetológica para el Automanejo (EDAM), mecanismo que “mejora el control glucémico y reduce las complicaciones y mortalidad, por lo que resulta un insumo esencial para ser incorporado”.Cabe recordar que un juez obligó al Iosper a dar cobertura integral del 100% a una paciente con diabetes que tramitó un cambio de medicación -con historia clínica respaldatoria- y a quien se pretendió reconocerle sólo hasta el 50% del valor del medicamento prescripto por las médicas tratantes.La respuesta formal de la obra social provincial la dio el doctor Jorge Lavigna, médico auditor: expuso los argumentos por los cuales se le concedió a la afiliada una cobertura al 50% y no al 100% como se solicitaba.Dijo que “a esta afiliada en particular se le otorgó un 50% de cobertura de la medicación. Esto es así en base a lo que establece la resolución Nº 2.820, del año 2022, que dictó el Ministerio de Salud de la Nación: corresponde otorgar cobertura al 100% solo a aquellas personas que acrediten enfermedad renal o enfermedad cardiovascular establecida, llámese infarto agudo de miocardio, vasculopatía periférica o falla renal”.“En este caso, nunca se acreditó tal condición de la paciente, por lo que la medicación no estaría contemplada dentro de esa reglamentación especial porque no presenta estos criterios de base”, apuntó el profesional. “Todavía no hemos podido comprender el accionar de la Justicia al otorgar cobertura integral al 100% de esta medicación”, añadió.Luego, amplió: “Es de destacar que nunca se negó la cobertura a la afiliada. La misma fue otorgada en un 50% en plan ambulatorio en farmacia para que sea más ágil el trámite”.