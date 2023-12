“Asustados, asombrados y tristes”: así viven la crecida del río en Bajada Grande

Paraná El río registró un leve descenso y se ubica por debajo del nivel de evacuación

El río Paraná registra 4.92 metros este martes a la altura de la capital entrerriana y se mantiene en alerta estacionario. Si bien el caudal se ubica por debajo del nivel de evacuación, los vecinos de Bajada Grande aguardan, con paciencia, a que el agua continúe en retirada.“Estamos asustados, asombrados y tristes porque tuvimos que dejar nuestras casas”, ese fue el panorama que brindó Don Miguel, un vecino cuyo rancho se ubica sobre calle T, una de las arterias que permanece anegada como consecuencia de la creciente.que muchos no abandonan sus hogares por temor a que roben sus pocas pertenencias. Asimismo, bregó para que, cuando baje la creciente, se muestre lo que deja el río cuando se va: “la mugre”.“Sobre calle T no se hace pie por el caudal de agua y sólo quedó una señora que es viuda y no se va por miedo a que le roben”, contó Don Miguel y refirió que la mujer pasó la Navidad sola en su casa. “Es muy triste”, lamentó el entrevistado, sin poder contener las lágrimas.Es que, según rememoró, él tuvo que evacuar sus pocas pertenencias con una canoa y gracias a la ayuda de su yerno. “El agua nos daba en el pecho”, recordó.El Paraná no da tregua y acarrea historias y recuerdos. “No puedo dejar mi casa porque tengo muchos recuerdos; fue el hogar que construimos con mi esposa, que ya falleció hace cinco años, y yo quedé ahí”, contó Don Miguel y, otra vez, una profunda emoción inundó su rostro.“La creciente es horrible y hay vecinos que pasaron peor que yo porque tenían casitas muy precarias: el agua rompe todo y la municipalidad solo entrega plásticos”, cerró el vecino de la costa de Bajada Grande.