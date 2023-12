La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, Katherina Stickel, adelantó que en marzo ya se comenzará a trabajar en el nuevo pliego para volver a concesionar el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. El actual, firmado durante la gestión del intendente Sergio Varisco, vence en marzo de 2025.Aunque de momento, y para dar respuesta a la demanda de los usuarios, se abordarán cuestiones puntuales, como la posibilidad de establecer una tarifa diferencial para los usuarios del área metropolitana (Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull), que hoy pagan un boleto subsidiado por los usuarios de Paraná. “Estamos trabajando en una medida de la cual el Gobierno provincial está al tanto. Vamos a ponerla a consideración próximamente”, adelantó Stickel.“Estamos pensando, a partir de los kilómetros que se recorren, en tarifas diferenciales. No me quiero aventurar a adelantar ningún tipo de medida porque la idea es consensuarlo. Pero vamos detrás de esa premisa: trabajar en medidas consensuadas. Es una propuesta, lo iremos trabajando en favor de todos los usuarios”, dijo la funcionaria en declaraciones radiales y agregó “cuando se viaja de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Gran Buenos Aires, a partir de determinados kilómetros recorridos, la tarifa se ve modificada”.Stickel dice que en esta última semana de 2023 procurarán conformar una comisión para analizar “soluciones a corto y mediano plazo. No digo definitivas, para que eso ocurra falta una definición de la Nación respecto a la política de subsidios. Estamos a la espera de saber cuál va a ser la política de subsidios de la Nación. Hasta el momento hemos oído anuncios, pero no hay definición concreta”, señaló. Fuente: (EntreRíosAhora)