Papá Noel enciende el espíritu navideño desde la chimenea de una casa en Paraná

El espíritu navideño se vive en la ciudad de Paraná. Quienes pasan por calles Brown y Soler se sorprenden porque está Papá Noel subiendo por la chimenea de una casa.Roxana, dueña de la vivienda, contó aque “hace 18 años que tuvimos la idea, desde que vinimos a vivir acá con mi esposo. Él lo había visto en un pueblo donde vivía su abuela y decidió implementarlo. Desde ese momento, todos los años aparece Papá Noel”.“A veces hemos pensado en no ponerlo, pero la gente lo pide, nos identifican como que vivimos en la casa de Papá Noel”, dijo.Relató que “algunos años estuvo con el trineo, otros con escalera. Siempre agarra épocas de mucha lluvia así que lo mueve bastante. Es todo un ritual prepararlo, cambiarle la ropa porque año a año se le va saliendo el color. Este año tenía rota las botas así que una conocida nos ayudó a arreglarlo. Lo preparamos en familia y amigos. Es un momento especial, un momento esperado”.“Los chicos pasan por la calle y le gritan Papá Noel o Santa Clauss. Eso nos llena de alegría, genera un atractivo para la zona”, remarcó.Todos los años “mi esposo y un amigo lo suben a la chimenea y lo tienen que asegurar para que no se caiga o se vuele. Suben con taladros y demás, es toda una logística”.Papá Noel sube a la chimenea “todos los 8 de diciembre o un día antes. No puede pasar más tiempo porque la gente viene a ver si aparece. Hay chicos que sacan fotos o dejan cartitas. Es compartir el espíritu navideño, que no se pierda, que sea especial”.“Este año pediremos por salud, porque con eso uno puede tener la fuerza para seguir. Y esperanza, para salir delante de todo lo que nos vaya a suceder. Pediremos tener fe y esperanza”, finalizó.