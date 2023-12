Se dio inicio a la temporada de verano en el Complejo La Toma

Precios de ingreso

El Complejo La Toma, Blas Parera 3914, dio inicio a la temporada de verano este sábado. Paranaenses y turistas podrán disfrutar del lugar, que cuenta con grandes piletas, canchas para practicar deporte y otros atractivos.Al respecto, la intendenta Rosario Romero indicó aque “el río está alto y por eso es tanto más necesario que siempre esté así un paseo de la ciudad como este complejo. Las áreas de Servicios Públicos, las unidades, el personal del lugar ha trabajado muy bien para poner en condiciones todo. Está puesto a punto”.“Las piletas son muy lindas, hay una de tamaño olímpico. Los guardavidas ya están contratados por tres meses. Vamos a ir por toda la ciudad poniendo a punto las zonas donde la gente puede disfrutar el verano”, dijo.Comentó que “se realizaron las capacitaciones a guardavidas y es fundamental tener cuidado sobre nuestros niños, las personas mayores que vienen al lugar. La toma siempre tuvo un encanto especial, la he disfrutado desde que era muy joven, he traído a mis hijos, ahora vine con uno de mis nietos. Es un lugar para disfrutar Paraná”.Julián Hirschfeld. Secretario de Servicios Públicos, confirmó que “costará 500 pesos el ingreso general. Habrá descuento del 50% para empleados municipales, por lo que pagarán 250 pesos."También "hay distintas tarifas que rondan entre los 2000 y 2500 pesos para motorhome y carpas”.“La tarifa ya habilita a poder ingresar a la pileta”, explicó.Comentó que “se recuperaron los espacios comunes. Hay una cancha de futsal y baños que hizo la gestión anterior. Nosotros trabajamos en la recuperación de lugares que el turista y el vecino viene a visitar. Se reforzó la parte de luminarias, se trabajó sobre los canteros, se trabajó en el bacheo interno de las calles principales, se habilitaron calles que no estaban habilitadas”.