En Paraná se realizó una nueva manifestación en rechazo al DNU de Milei

En plaza 1º de Mayo de Paraná, se realizó este viernes por la noche una nueva manifestación en rechazo al DNU del presidente Javier Milei.La convocatoria se concretó bajo el lema “No avanzarán contra el pueblo”.“Lo que está pasando con el país es tremendo, ya sabíamos que se venía un ajuste muy tremendo, que le iban a sacar muchísimo a las personas, a los jubilados, a las personas con discapacidad. No me esperaba que tan rápido y esto de sacar por DNU 300 leyes, las cuales fueron aprobadas en su momento. Es un atropello democrático”, dijo aun hombre.Contó que es estudiante en la Escuela de Música. “Estudio en la universidad pública, veremos que nos traen los recortes también en educación. Además, trabajo como docente”, agregó.Por otra parte, un joven indicó que “nos llegó la invitación a la autoconvocatoria. Es lo que se replica en todo el país. Después del puntapié que dio la Izquierda manifestándose contra el protocolo antipiquete de Bullrich, que fue vencido porque la gente se animó y salió a la calle. Hace tres días la gente sale a la calle para tratar de tirar el DNU. Esto se puede potenciar si las centrales sindicales llamarían a un paro nacional o apoyarían un plan de lucha”.“Es una desregulación económica que ataca a todos los derechos de los laburantes. Lamentablemente en algún momento los que los votaron y los que no nos vamos a encontrar acá. Lamentablemente el gobierno anterior no dio ninguna respuesta estructural y por eso nació Milei”, remarcó.Una joven comentó que “me enteré de la autoconvocatoria y nos vinimos porque nos parece importante. Estudio Psicología en UADER y nos vemos afectados por el DNU, sobre todo por los alquileres. Es importante que los jóvenes nos sumemos para tirar el DNU y también en contra del piquete represivo de Bullrich”.