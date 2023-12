Trazos del corazón: la emotiva carta que tres hermanitos escribieron por Navidad

Deseos del corazón

El testimonio

La inocencia y la ilusión de la Navidad se hacen presentes en el barrio El Túnel, específicamente en calle Darwin a la altura de 503,con sus más sinceros deseos, las cuales fueron entregadas aEn una humilde hoja de cuadernillo, trazada con birome azul y algunas palabras tachadas, se plasman los sinceros anhelos de los tres pequeños. La fecha, 19/12/2023, marca el día en que estos niños depositaron sus sueños en papel, esperando con ilusión, la alegría de la Navidad.Con una caligrafía infantil pero llena de pureza, Milagros Magali Retamar expresó: "Canal Once me dirijo a ustedes para pedirle muchas felicidades para ustedes y para todas las criaturas del mundo, que no le falte nada, ni un pedazo de pan y un plato de comida en sus mesas.Muchas gracias por leer esta carta. Atte Retamar Milagros Magali".En otro párrafo conmovedor, Xiomara Ailen Cáceres, la hermana de Milagros, solicitó con humildad: "Hola, soy la hermana de Milagros,Se los agradezco mucho. Atte Cáceres Xiomara Ailén", en su sentimental pedido.Finalmente, el hermano menor, Ismael Roman Caceres, añadió con inocencia: "Hola, soy el hermano de las dos nenas,Gracias, les deseo Feliz Navidad. Atte, Román Caceres Ismael".Tras conocer la conmovedora carta de los hermanos, un equipo dese acercó hasta el hogar de los niños, para conocer sus testimonios y descubrir cómo esperan con ansias esta Navidad.El pequeño Román expresó a: “Yo le pedí un reloj”, mientras que Xiomara compartió: “Yo pedí ropa para mis tres hermanos y para mí”.Por su parte, la pequeña Milagros añadió: “Yo le pido una bici a Papá Noel para ir a la escuela”.Estos tiernos deseos fueron plasmados en cartas fechadas el 19 de diciembre. La madre de los chicos señaló que los regalos no necesitan ser nuevos, y que la bicicleta puede ser usada.Para los corazones solidarios que quieran ayudar a cumplir los sueños de los hermanitos, la mamá de los pequeños dejó un número de teléfono para comunicarse y hacer realidad los regalos de Navidad: