Defensa del Consumidor brinda recomendaciones para las compras de Navidad

¿Cómo realizar una denuncia?

Patricia Balín, coordinadora de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Paraná, remarcó la importancia de la oficina móvil en la zona de la Peatonal San Martín: “La idea es la educación al consumo, asesorar al consumidor sobre las dudas que tenga y tomar reclamo si es necesario”.. Ante estas situaciones, remarcó que los clientes “deben solicitar los tickets, que los guarde porque sin ellos no puede realizar un cambio. Con las compras por internet, una vez recibido el producto, tiene 10 días para devolverlo porque no le gustó o no era lo que creía. El vendedor tiene que hacerse cargo de los gastos de envío. El consumidor no tiene que tener ningún gasto cuando devuelve el producto”.En la misma sintonía, indicó que “los nuevos productos tienen seis meses de garantía, que verifiquen los consumos de las tarjetas de crédito, que la gente lea porque hay muchas que tienen topes de devolución. Luego que verifique si le hizo la devolución a través de la cuenta del banco o a través de la cuenta de la tarjeta de crédito”.En el caso de un regalo para los chicos, precisó qué se debe tener en cuenta: “Si son juguetes, que se fije que son aptos para la edad. Todos los juguetes en las cajas dicen las edades. Tienen una verificación de seguridad”.Asimismo,