Recomendaciones para el uso de pirotecnia: lugares habilitados para la venta

La Municipalidad trabaja para garantizar la venta y uso responsables de pirotecnia para proteger el bienestar de los vecinos, animales y el ambiente. Los operativos se enmarcan en la Ordenanza N°9.916/2020 que prohíbe elementos no calificados como de venta libre y en la vía pública.Las inspecciones se enfocan en corroborar que los locales estén habilitados, decomiso de mercadería no autorizada y la destrucción de lo incautado. Se insta a los vecinos a realizar sus compras en lugares autorizados para de esta manera asegurar calidad y seguridad. Solo se autorizan fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.Estos operativos por venta ilegal de pirotecnia son llevados a cabo por inspectores de Control Urbano gracias al aporte de los vecinos a través de las denuncias que se realizan en la línea 147 del Sistema de Atención al Vecino o al WhatsApp 3434711238 (solo mensajes), indicando nombre del comercio o dirección y, en lo posible, adjuntar fotografías.-Ernesto A. Bavio 305-Av. Churruarín 699-Don Segundo Sombra 2057-Villaguay 777-Gral. José Miguel Galán 1340-Av. Ramírez 4855Con relación a los animales, se aconseja consultar al veterinario para un tratamiento adecuado. Se sugiere no administrar tranquilizantes sin supervisión profesional y evitar atar a las mascotas. Se proporcionan recomendaciones para protegerlas en casa, como dejarlas en un lugar seguro y ofrecer música tranquila. Además, se aconseja el uso de algodón en los oídos y, si es necesario, trasladar a las mascotas con collar y correa para minimizar riesgos.