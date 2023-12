A tres meses del robo, recuperó su acordeón el músico Mario Monsalvo

que fuera víctima del robo del instrumento a principios de septiembre. “Al parecer,, contó ay agradeció “a Dios por tocar el corazón” de la persona que lo sustrajo.“Me la enviaron después de unos trámites judiciales. La fiscal me comentó que, de oficio, se logró recuperarla porque”, indicó Monsalvo en diálogo telefónico con nuestro medio.. Se trata de un acordeón Excelsior 96 bajos en cuarta y quinta, tiene nueve registros en la mano derecha y tres en la izquierda.Monsalvo se mostró “muy contento” por el recupero del bien sustraído y agradeció a toda la ciudadanía, músicos y especialmente apor la difusión de la noticia del robo. “Ya no esperaba recuperar mi acordeón”, reconoció.Se recordará que la sustracción del acordeón se produjo en su vivienda ubicada en calle Bernardo O'Higgins y Liga de los Pueblos Libres de la ciudad de Paraná, el viernes 1º de septiembre.Monsalvo integra el quinteto que dirige el maestro Raúl Varelli.“Llegué a la escuela Helen Keller en marzo de 1984, hice mi rehabilitación durante tres años y después trabajé en el hospital San Martín, donde estuve 12 años de ascensorista y después vi la posibilidad del conmutador, donde tuve una pelea bastante fuerte y en la queestuvo presente. Me jubilé haciendo mandados en una oficina, llevando carpetas a distintos lugares del hospital, al que conocía de punta a punta. Esa fue mi trayectoria en 28 años. Soy músico desde que me conozco porque siempre me gustó, aprendí a tocar con un acordeón chiquito”, había contado a