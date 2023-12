En Puerto Sánchez realizaron una olla popular: “17 familias buscan la comida”

Como todos los años, en Puerto Sánchez realizaron una olla popular y entregaron comida a cerca de 17 familias. En ese sentido,dialogó con Mariana Ríos, encargada de la iniciativa.Además, agregó: “Este último tiempo fue muy difícil conseguir recursos y con estas últimas medidas económicas es imposible sostenerlo”.“Comenzó a fines de 2015 con la creciente del río, donde cocinaba para toda la gente que trabajaba y después no paramos más, ya que seguimos sosteniendo las ollas, en la cual hubo años que paramos en diciembre – enero, pero otros que pasamos de largo”, expresó.A su vez, comentó: “Fueron muchos años y teníamos acostumbrados a los gurises a hacer alguna cosa linda para Nochebuena. Este año no tendremos cena navideña porque los costos se elevaron tanto que es imposible hacerlo”.“Pensamos que el que viene a buscar la comisa es porque realmente la necesita y no estamos manteniendo una familia. Simplemente estamos ayudando a que la persona una, dos o tres veces a la semana tengan un plato de comida digno”, concluyó.