Paranaenses realizaron un banderazo en repudio al DNU de Javier Milei

En una contundente muestra de descontento, ciudadanos de Paraná se autoconvocaron en la plaza 1º de Mayo para llevar a cabo un banderazo y cacerolazo en protesta contra el anuncio del presidente Javier Milei sobre el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) de desregulación económica.La convocatoria reunió a paranaenses de diversas edades bajo el lema "La patria no se vende".tomó testimonio de los presentes para conocer las motivaciones detrás de la movilización.Una mujer expresó: “No quiero revivir el 76, el 89, el 2001 y Macri. Queremos democracia. Represento a los cesanteados por la dictadura”.Otra participante destacó: “El DNU presentado por Milei es tremendo, es inconstitucional y va en contra del pueblo. Nos hace retroceder a los momentos más oscuros de nuestra historia.Asimismo, una referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista indicó: “Estamos preocupadísimos porque no hay una sola medida en el DNU del presidente que favorezca al pueblo trabajador y a los más humildes, así que, por supuesto, nos manifestaremos.Otra mujer, con una bandera argentina y cacerola en mano, resaltó: “Traje las cacerolas para hacer ruido y manifestar mi descontento, y la bandera porque no pienso regalarle los símbolos patrios a la derecha”."Estoy acá en oposición a las políticas neoliberales de derecha, que ya conocemos y que tanto mal nos han hecho a la sociedad, así queLa gente votó sabiendo y eso es lo más triste porque ahora Milei está haciendo lo que había prometido y las consecuencias las empezamos a padecer desde el primer momento", agregó otro hombre.“Este descerebrado quiere vender el país y desarmar las instituciones, que la gente se muera de hambre y todos los males del apocalipsis los tiene este hombre Milei”, sumó otro de los participantes.Asimismo, un hombre agregó: “El compromiso político no se extingue, nosotros entendemos que estamos en un momento crucial de nuestra patria por varias razones. El decreto es medidas que atentan contra los sectores más vulnerables y muestra una impunidad total en cuestiones que son básicas y no tienen que ver con la macroeconomía.“La historia política del país se resuelve con el protagonismo de los obreros, los trabajadores y los más humildes. Es por ello que cualquier ámbito de participación popular es válido”, sumó otro hombre.Otra mujer de las presentes manifestó:para hacer ruido porque esto ya no da para más. Vienen por todo, y no queremos más hambre”.Una estudiante de abogacía aseveró: “Vinimos a manifestarnos porque el decreto es un monto e incumple con las promesas de campaña que era ajustar a la casta y es algo que no está pasando y se están tocando un montón de derechos que perjudican a los trabajadores”.