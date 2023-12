La escuela municipal de SUP realizó limpieza de la costa del río

En medio del imponente crecimiento del Río Paraná, la Escuela de SUP (Stand Up Paddle), de la ciudad se moviliza en una tarea crucial: limpiar la costa y liberarla de camalotes. Esta iniciativa se enmarca en los preparativos de un evento que tendrá lugar este sábado.Francisco Giusti, referente de la escuela, explicó a: “Estamos trabajando en la limpieza de la costa debido a la crecida del río. Es esencial retirar los camalotes y la suciedad que arrastra. Hoy, también, el personal del balneario municipal ha colaborado limpiando la zona donde se llevará a cabo el evento del sábado”.El trabajo minucioso implica la extracción y disposición adecuada de los desechos. Giusti agregó: “Nosotros retiramos los desechos plásticos hacia afuera. Los camalotes los llevamos al centro del río para que sigan su curso natural”.En cuanto al evento del sábado, Viviana destacó: “Está abierta la convocatoria al público en general. Realizaremos una posta con SUP y nadadoras en el balneario municipal a partir de las 14 horas”.“Desde amateurs hasta profesionales participarán en las actividades. Queremos compartir una jornada magnífica y mostrar la belleza de este deporte”, enfatizó Viviana, invitando a la comunidad a sumarse a este evento.