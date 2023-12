Por las fiestas, habrá nuevas zonas de estacionamiento en el centro paranaense

Desde este miércoles regirán disposiciones de tránsito para el estacionamiento en distintas arterias del centro por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Abarca el área comprendida por calles Córdoba, Alameda de la Federación, Gardel, Colón, San Juan, 9 de Julio, Buenos Aíres, Pellegrini, y Paraguay/Carbó. 1-Zonas habilitadas para estacionamiento vehicular (excepto transporte de carga y descarga, y taxis) Estacionamiento normal

Alameda de la Federación, entre Córdoba y Buenos Aires

Gardel, entre Buenos Aíres y San Martín

Colón, entre San Martín y San Juan

Paraguay, entre Pellegrini y Libertad

Libertad, entre Urquiza y Paraguay

Córdoba, entre Alameda de la Federación y Urquiza

Gualeguaychú, entre 9 de Julio y San Martin

Bavio, entre San Martin y Libertad

Alem, entre 9 de Julio y Monte Caseros

25 de Junio, entre Buenos Aires y Córdoba

Cervantes, entre Buenos Aires y Córdoba

La Paz, entre San Juan y Corrientes

San Juan, entre Colón y Urquiza

9 de Julio, entre 25 de Mayo y Carbo

Monte Caseros, entre Carbo y Alem

Monte Caseros, entre Alem y 25 de Mayo

Andrés Pazos, entre San Juan y Corrientes



Estacionamiento permitido sobre el cordón Norte

25 de Mayo, entre Yrigoyen y Papa Francisco



Estacionamiento permitido sobre el cordón Sur

Urquiza, entre Papa Francisco y 9 de Julio



Estacionamiento permitido sobre el cordón Este

Corrientes, entre Andrés Pazos y Colon (estacionamiento permitido sobre el cordón este)



Estacionamiento permitido sobre el cordón Oeste

9 de Julio, entre Urquiza y 25 de Mayo

Corrientes, entre Urquiza y Andrés Pazos



No está permitido el estacionamiento sobre el cordón Oeste

Corrientes, entre Rosario del Tala y La Paz 2- Zonas no habilitadas para estacionamiento vehicular (excepto transporte de carga y descarga, y taxis) Prohibido estacionar a ambos lados

Paraguay - Carbo, entre Pellegrini e Illia

Alem, entre Monte Caseros y Pellegrini

España, entre Libertad y San Martin

25 de Mayo (sentido Oeste / Este), entre San Martin y 9 de Julio

Urquiza, entre Pellegrini y Papa Francisco

Andrés Pazos – 25 de Junio (Semipeatonal), entre Corrientes hasta Buenos Aires

Cervantes – Uruguay (Semipeatonal), entre Buenos Aires y Corrientes

La Paz – Laprida, entre Corrientes y Buenos Aires



Prohibido estacionar

Papa Francisco, entre 25 de Mayo y Urquiza

Pellegrini, entre Bavio y Paraguay



Normal

Italia, entre Bavio y Urquiza

Santa Fe, entre Urquiza y Alameda de la Federación

Córdoba, entre Alameda de la Federación y Urquiza

Libertad, entre Urquiza y Paraguay 3- Zonas de ascenso y descenso de personas Urquiza entre Peatonal San Martín y Papa Francisco.

Papa Francisco (cordón Catedral).

Perú entre Chile y Pellegrini.

Pellegrini entre Venezuela y Bavio.

Laprida (entre San Martín y Buenos Aires). 4- Ampliación de veredas Leandro N. Alem, entre Monte Caseros y Pellegrini (estará demarcado por conos y vallas) 5- Paradas de taxis 25 de mayo (Plazo de Mayo) - 4 coches

25 de mayo previo intersección a Papa Francisco – 5 coches

Monte Caseros previo a 25 de mayo - 5 coches

Perú previo a Pellegrini - 6 coches

Urquiza previo a San Martín - 8 coches 6- Carga y descarga Monte Caseros previo a Gualeguaychú

Monte Caseros pasando Alem

25 de Mayo (frente a Canal 9)

25 de Mayo (frente a Mostaza)

Buenos Aires (zona UCA)

Perú antes de Pellegrin

Pellegrini entre Paraguay y Bavio 7- Estacionamientos de motos Urquiza, entre Italia y Pellegrini.

La Paz, entre Corrientes y San Martín. (Hasta Parada de Taxis). 8- Ascenso y descenso para carga en locales en calle Pellegrini Pellegrini, entre Urquiza y Bavio. Para realizar la carga de mercaderías, sobre el cordón Oeste. (Ejemplo: Frávega, Musimundo, mueblerías, etc).