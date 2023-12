Continúa el paro de colectivos porque fracasó la reunión entre UTA y empresarios

En el segundo día sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana, se confirmó que el paro de los choferes continua ante el fracaso de la reunión que mantuvieron representantes gremiales de UTA Entre Ríos y responsables de las empresas ERSA y Mariano Moreno.“No llegamos a ningún acuerdo y estamos peor a como cuando arrancamos porque Municipalidad y Provincia sostienen que no tienen por qué poner ningún dinero, mientras que la empresa mantiene su postura”, confirmó ael secretario General de UTA Entre Ríos, Juan José Brito.En la oportunidad, confirmó que no está prevista una nueva reunión entre las partes en conflicto “porque las expectativas son inciertas; el ministro de Trabajo les preguntó a los empresarios por alguna fecha estimada (para pagar aguinaldos), pero respondieron que no la tienen”.La medida de fuerza de paro total de colectivos comenzó el miércoles a las 00:00 hasta tanto la empresa complete el pago del aguinaldo a los choferes. Provincia ya informó que adelantó a las empresas las transferencias del Fondo Compensador atento a los retrasos en la distribución de los fondos nacionales, pero ese dinero no alcanzó para abonar la totalidad del Sueldo Anual Complementario a los trabajadores.