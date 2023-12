“Más luces, menos ruidos”, campaña para concientizar sobre el uso de pirotecnias

Junto a diversas campañas y actividades que se realizan en todo el país, las asociaciones de Neurociencia y Neurodiversidad San Benito destacaron la relevancia de eliminar la pirotecnia sonora, debido a que trae importantes complicaciones a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a diversos trastornos neurológicos de integración sensorial, así como a sus familias.Al respecto,, pasó por el programadonde manifestó: “Se vienen estas fiestas que sabemos que son muy lindas y, como todos los años, nos sumamos a la campaña ‘Más luces, menos ruidos’. No es solamente pensar en nuestros hijos, sino también en todas las personas con discapacidad que muchas veces con esos estruendos sufren de convulsiones”.Además, agregó: “Es una campaña que comenzó hace algunos años. Durante 2019, en Colonia Avellaneda, salió la primera ordenanza del uso cero de la pirotecnia”.“Hay que entender que además de que los fuegos artificiales son hermosos, lo que causa en mucho de los chicos es dolor, ya que son súper sensibles”, dijo.Asimismo, comentó: “La idea es que todos podamos compartir unas fiestas, todos en la mesa, en familia y no estar encerrado en una habitación con nuestros hijos llorando o convulsionando en muchos casos”.“La gente de Paraná puede hacer la denuncia al 147. También hay una estadística sobre los accidentes con fuego, donde han disminuido un montón en relación a años anteriores”, señaló.En tanto,, indicó: “Fue la que dio puntapié inicial para que podamos sumarnos y replicar en diferentes ciudades, como la de San Benito. Cuando se promulgo la ley 10.868, nos hicieron parte las asociaciones para brindar nuestros aportes”.“Nos pasó de que llegan las 00 horas y las familias están afuera, mientras que nosotros nos encontramos encerrados poniendo el auricular, pero no funciona porque tampoco reduce la totalidad de los ruidos”, reconoció.“Hemos logrado en todo este tiempo, concientizar desde las familias. Esta ley nos da un poco de amparo, porque muchas veces no se podía denunciar ya que los municipios no tenían herramientas para llevar a cabo esto”, concluyó.